Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1 novembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° novembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 1° novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 1° novembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 1° novembre 2021 - Tina ha consegnato a Vittorio la registrazione del musicarello e continua a nascondere a tutti – genitori compresi – il suo problema alle corde vocali. Il Conti però, al corrente di quello che sta succedendo all'Amato – nel sentire il brano comincia ad avere qualche dubbio. Quella è davvero la voce di Tina? Intanto Gloria rivela ad Armando che lei ed Ezio hanno fatto un patto. Fingeranno di non conoscersi e per il bene di Stefania non le riveleranno mai la verità. Paola è invece costretta a lasciare il suo posto come Venere. La gravidanza è a rischio e per non correre ulteriori pericoli, è costretta ad abbandonare il Paradiso e a salutare i suoi colleghi. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'1 al 5 novembre 2021

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 1° novembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 1° novembre 2021 - Rossella affronterà dei momenti davvero drammatici. La ragazza non solo si troverà coinvolta nelle tesa discussione tra due persone a lei molto care ma dovrà anche guardarsi le spalle da un pericoloso ammiratore. Intanto Serena ritorna a casa con Beatrice. Dopo i momenti di panico, la Cirillo può finalmente festeggiare l'arrivo della sua secondogenita, accolta con amore da tutti... anzi quasi tutti. Chi non sarà troppo felice di vederla? Speranza invece dovrà chiarire quali sentimenti la legano a Vittorio. I due ragazzi riusciranno a capire cosa provano l'un l'altra? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'1 al 5 novembre 2021