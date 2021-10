Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 ottobre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 ottobre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 ottobre 2021 - Ezio è ancora sconvolto per l'incontro con Gloria. Tornato a casa, esprime il suo grande amore a Veronica ma la sua mente è ancora occupata e tormentata dalla presenza della sua ex moglie. Armando, scoperto quello che è successo tra la Moreau e il suo ex marito, decide di intervenire e affronta il Colombo, nella speranza di fargli capire che sta sbagliando. Intanto Anna accetta di dare una mano a Tina e di registrare, per lei, la demo per il film. Salvatore le è profondamente grato e tra i due cresce la complicità. Al Paradiso Paola si sente male ma la capocommessa riesce a intervenire tempestivamente capendo che la Venere è incinta. Adelaide cerca in ogni modo di mettere Marcello in difficoltà. Il ragazzo però dimostra di avere delle grandi capacità come direttore e fa fallire miseramente il piano della contessa. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 ottobre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 ottobre 2021 - Susanna ha finalmente aperto gli occhi e le sue condizioni di salute sembrano migliorare. Nonostante questa bella notizia, c'è ancora un vuoto nel suo caso. La ragazza non riesce a ricordare chi l'abbia aggredita e la Polizia è quindi costretta a tenere ancora aperto il caso. Intanto Riccardo continua a stare molto vicino a Rossella. Il rapporto tra i due sembra consolidarsi mentre per Silvia e Michele è il momento di fare i conti con il tradimento della Graziani. La direttrice de Il Vulcano non può più prendere tempo: deve decidere cosa fare con il suo matrimonio. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

