Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 ottobre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 ottobre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 ottobre 2021 - Tina prega Salvatore di chiedere ad Anna di registrare la demo al suo posto. Il ragazzo accetta di aiutare la sorella e si fa avanti con la Imbriani. Intanto Ezio, dopo il confronto con Gloria, prende una decisione molto dura: minacciare sua moglie e intimarle di sparire per sempre dalla sua vita e da quella di Stefania. Ludovica invece è alla ricerca di un abito adatto per il gala al Circolo. Arrivata al Paradiso si fa aiutare da Flora. La conoscenza tra le due ragazze si intensifica. Più tardi la stilista riceve da Umberto un invito per partecipare al grande evento del club. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 ottobre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 ottobre 2021 - Rossella riesce a convincere Silvia ad affrontare, una volta per tutte, la sua infedeltà mentre Filippo comincia a sperare di recuperare completamente la memoria. Alberto invece spera che il battesimo di Federico lo riavvicini a Clara anche se la Curcio non dà alcun segnale di distensione nei suoi confronti. Marina non sopporta più che Fabrizio scarichi su di lei tutta la sua frustrazione e insoddisfazione. La Giordano si sta lentamente ma inesorabilmente allontanando dal marito. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

