Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 ottobre 2021

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 ottobre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 26 ottobre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 ottobre 2021 - Ezio è sconvolto dall'incontro con Gloria, tornata al Paradiso per affrontare il suo passato. La Moreau, decisa a mettere in chiaro le cose con suo marito, gli dà un appuntamento. Il Colombo, inizialmente restio, alla fine accetta e i due si incontrano. Il loro faccia a faccia sarà disastroso! Intanto Tina è in crisi. Brivio l'ha incaricata di registrare la demo musicale per il film. La ragazza sembra però aver trovato una soluzione, dopo aver sentito, per caso, la voce di Anna. Adelaide informa Ludovica dell'imminente gala che si terrà al Circolo. Marcello si troverà quindi ad affrontare il primo importante e grosso evento del club, da quando ha preso il posto di Parri. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 ottobre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 ottobre 2021 - Marina è a terra. I suoi tentativi di aiutare Fabrizio si sono rivelati inutili e il Rosato è angosciato; dovrà pagare per tutti gli errori da lui commessi per tentare di salvare il pastificio. Intanto Filippo, felicissimo per la nascita di Beatrice, comincia a capire che il suo posto è accanto a Serena. All'improvviso, un ricordo fa capolino nella sua mente. Qualcosa che sembrava essere perduto, finalmente torna a galla. L'aver scoperto che Silvia tradisce Michele ha messo Rossella in grande difficoltà. La ragazza non riesce a trovare la concentrazione giusta e questo si ripercuote sul suo lavoro. Silvia intanto cerca di tenere lontano Giancarlo mentre Michele sta per far ritorno a Napoli. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

