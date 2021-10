Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 ottobre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 ottobre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 ottobre 2021 - Tina ha ceduto alle richieste di Vittorio e ha deciso di esibirsi al Circolo. Ma lo sforzo fatto durante la serata le è fatale. La ragazza sente la gola bruciarle e si reca dal medico. La diagnosi è impietosa: l'unica soluzione è l'intervento chirurgico. La bella Amato è disperata e decide di rivelare il suo segreto a Vittorio. Durante l'accorata telefonata, la cantante confida al Conti non solo tutto sulla sua salute ma anche che il suo matrimonio con Sandro è purtroppo naufragato. Intanto Armando ritrova Gloria. La Moreau vorrebbe lasciare Milano per sempre ma il Ferraris le propone una soluzione che potrebbe impedirle di non rivedere più sua figlia Stefania. Flora invece presenta finalmente la nuova linea per la prossima collezione. Tutto questo grazie all'aiuto di Maria e Agnese. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 ottobre 2021

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 ottobre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 ottobre 2021 - Serena è furiosa con Filippo. La Cirillo è convinta che suo marito sia tornato a occuparsi della sua famiglia, solo per senso di dovere. Il Sartori non capisce il perché di tanto astio da parte della sua compagna. Dovrebbe essere felice e invece è scontenta e nervosa. Rossella intanto, scoperto che sua madre tradisce Michele, è in grande difficoltà. Non sa infatti che pensare di questa situazione assurda. Silvia invece vive un momento di forte tensione con Giancarlo mentre Adele capisce che liberarsi di Mauro non sarà per nulla semplice. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 ottobre 2021