Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 ottobre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 ottobre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 ottobre 2021 - le condizioni di salute di Tina sono molto preoccupanti. Nonostante le cure, la ragazza non riesce a vedere miglioramenti nella sua voce e la situazione con Vittorio, sta diventando sempre più difficile. Il Conti ha infatti ottenuto l'ok per modificare la sceneggiatura del film e chiede all'Amato di dare una dimostrazione del suo talento e di esibirsi al Circolo. Tina ovviamente non se la sente e rifiuta. Armando riceve una telefonata molto preoccupante. A chiamarlo è Ernesta che lo informa che Gloria è scomparsa. Il Ferraris, disperato, decide di chiedere aiuto a Don Saverio. Dove sarà finita la Moreau? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 ottobre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 ottobre 2021 - Silvia ha deciso di non partire con Michele, almeno per ora. Sfruttando l'assenza del Saviani ma anche quella di sua figlia, la Graziani accetta di passare la notte a casa di Giancarlo. La serata avrà però un risvolto inaspettato e Silvia si troverà ad affrontare un imprevisto che rischierà di metterla con le spalle al muro. Intanto Niko si sente finalmente libero di rivelare e di dichiarare tutti i suoi sentimenti. Che cosa avrà da dire il Poggi? Rossella invece potrebbe trovarsi in uno strano triangolo amoroso. Mattia potrebbe infatti interessarsi a lei. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

