Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 ottobre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 ottobre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 ottobre 2021 - l’affinità tra Umberto e Flora sta crescendo sempre più. Tutto questo sotto gli occhi infastiditi di Adelaide, pronta a tutto pur di mettere ko la Gentile Ravasi, sua nuova rivale. Intanto, mentre Vittorio e Roberto continuano a lavorare al nuovo numero del Paradiso Market, Agnese e Giuseppe spingono Tina a raccontare loro di Sandro. La ragazza però non ha alcuna intenzione di dire nulla e anzi trova ogni escamotage per eludere le domande. Salvatore confessa a sua sorella di essersi innamorato di Anna ma la Imbriani non si sente all’altezza del giovane e buon Amato. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 ottobre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 ottobre 2021 - Silvia è sempre più in difficoltà. Michele – scoperto che lei lo tradisce – le ha proposto di partire con lui per il tour promozionale del suo libro. La Graziani non sa come fare. Da una parte c’è ancora la forte attrazione per Giancarlo, dall’altra invece il desiderio di salvare la sua famiglia e ovviamente il suo matrimonio. Intanto Guido, in giro per Napoli, si imbatte per caso in Speranza. La ragazza è ancora in città. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

