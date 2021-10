Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 ottobre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 19 ottobre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 ottobre 2021 - Salvatore spinge Tina a confidare i suoi tormenti a Vittorio, poi torna a corteggiare Anna. Il Conti intanto chiede a Brivio di convincere il produttore a riscrivere la sceneggiatura del film musicale, affinché Tina possa parteciparvi. Umberto invece comincia a interessarsi a Flora. Il Guarnieri è incuriosito e intrigato dalla Gentile Ravasi e questo non sfugge ad Adelaide, che ovviamente comincia a non gradire più la presenza della ragazza a casa sua. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 ottobre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 ottobre 2021 - Susanna non si è ancora svegliata e le sue condizioni di salute – ancora molto precarie – suscitano sentimenti contrastanti. C’è infatti chi spera di poterla riabbracciare e chi invece vorrebbe che non si riprendesse più affinché si nascondessero tutti i segreti. Intanto tra Alberto e Clara continuano le tensioni. Stavolta la causa è la scelta della madrina di battesimo di Federico. I due riusciranno a trovare un accordo per il bene del loro bambino? Franco aiuta Jimmy nella sua missione per conquistare Cristina. Il Boschi cercherà di evitare Roberto, padre geloso e protettivo con un lato buffo mai visto prima nel Ferri. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

