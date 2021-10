Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 ottobre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55 ma oggi eccezionalmente alle 14.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 ottobre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 ottobre 2021 - Tina ha rivelato a Salvatore il suo segreto: è malata! La ragazza comincia una cura per la voce e spera con tutto il cuore di guarire. Il suo sogno è quello di poter partecipare al film musicale proposto da Vittorio. Paola informa le Veneri che Flora indosserà la loro divisa per studiare le clienti e trovare così un'idea per la nuova collezione mentre Irene cerca di convincere Stefania a non lasciare la loro casa e rimanere con lei. Intanto Veronica spinge sua figlia Gemma a scusarsi con la Colombo. Gloria, ormai scoperto di non avere più alcuna chance di riconquistare il suo Ezio, decide di tornare al Paradiso ma con una novità: vuole dare le dimissioni! Marcello ha accettato di sostituire Parri ed è al primo giorno di lavoro. Il ragazzo se la cava molto bene, con grande disappunto di Adelaide. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 ottobre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 ottobre 2021 - vedremo che a Palazzo Palladini c'è ancora tanta ansia. Le indagini sull'aggressione di Susanna sono a un punto morto e come se non bastasse, comincia a farsi largo una certa preoccupazione per il tentativo di risvegliare la povera Picardi. Riuscirà la ragazza ad aprire gli occhi e se lo farà – e quando – ricorderà chi le ha fatto del male. Per fortuna ci sarà anche uno spiraglio di serenità e di amore. Jimmy, sempre più innamorato di Cristina, cercherà di dichiararsi alla bambina e Franco gli darà una mano per trovare il coraggio di farlo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

