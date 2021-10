Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 ottobre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 ottobre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 ottobre 2021 - Gemma non sopporta che sua madre Veronica riservi delle attenzioni a Stefania. La ragazza, gelosa della Venere, farà di tutto pur di metterla in cattiva luce... e finirà inevitabilmente per tirarle un colpo basso. Intanto, Anna si sta ambientando al Paradiso. La giovane donna instaura subito un buon rapporto con Beatrice. Adelaide, invece, cerca di aiutare Ludovica e le propone di chiamare Marcello affinché sostituisca il Perri, il quale lascerà il Circolo molto presto. Nel frattempo, Vittorio continua a chiedere a Tina di accettare di partecipare al suo film, ma lei non intende cedere. L'Amato teme che il suo segreto possa essere scoperto... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 ottobre 2021.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 ottobre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 ottobre 2021 - Niko è in difficoltà. L'aggressione a Susanna e le accuse su Renato lo hanno messo a dura prova. Il ragazzo è stressato, e suo padre si rende conto di essergli stato fin troppo addosso: deve fare un passo indietro. Intanto, Rossella, consapevole di provare una forte e pericolosa attrazione nei confronti di Riccardo, prende una decisione inaspettata, ma necessaria per salvare la sua carriera. Marina, invece, sempre più in crisi a causa di Fabrizio, capisceche anche Roberto è ko. Il Ferri sta infatti combattendo una guerra personale con sua figlia Cristina, alla quale proprio non riesce a dire di no... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 ottobre 2021.