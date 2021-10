Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 ottobre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 12 ottobre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 ottobre 2021 - Ezio è ufficialmente il nuovo direttore della ditta Palmieri. L'uomo si è trasferito a casa Cattaneo, insieme alla sua nuova compagna Veronica e a Gemma, la figlia di lei. Stefania è felice di essersi ricongiunta con suo padre, ma è ancora molto in imbarazzo a causa del confronto che, d'ora in avanti, dovrà avere con la sua nuova famiglia... Intanto, Adelaide riesce finalmente a trovare la lettera che il Ravasi scrisse per Flora ed è pronta a leggerla, mentre Vittorio propone a Tina un nuovo progetto: la sceneggiatura di un film, di cui lei sarebbe la protagonista. La cantante non ne è però per nulla entusiasta. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 ottobre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 ottobre 2021 - il rapporto tra Filippo e Viviana sta diventando sempre più complesso. Il Sartori si sta spingendo fin troppo oltre con la famiglia della Carlino, e, a causa di ciò, Serena potrebbe uscirne completamente distrutta. Intanto, Clara, stanca delle tensioni tra Patrizio e Alberto, ma soprattutto infastidita dagli atteggiamenti a volte infantili del Giordano, comincia ad avere qualche dubbio sulla sua relazione con il ragazzo. Il giovane chef ha però un asso nella manica e dimostrerà una maturità che potrebbe farle cambiare completamente idea. Michele, invece, decide di fare la sua mossa: il Saviani sorprenderà Silvia con una richiesta improvvisa e spiazzante... come reagirà sua moglie? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

