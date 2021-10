Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 ottobre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 8 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 8 ottobre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 8 ottobre 2021 - Vittorio corre in soccorso di Anna e le propone di tornare a lavorare al Paradiso come aiuto contabile di Beatrice. La Imbriani non è per nulla contenta. Teme infatti di soffrire per i ricordi che potrebbero riaffiorare nella sua mente. Il Conti è però deciso a riaverla con sé e a risolvere tutti i suoi problemi. Per questo decide di affrontare faccia a faccia Massimo e di rimetterlo al suo posto. Giuseppe riceve nuove notizie da Petra, la sua amante e madre del suo figlio segreto. Per l'Amato si mette molto male! Flora intanto si trasferisce stabilmente a Villa Guarnieri. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 ottobre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 ottobre 2021 - vedremo che, nonostante la serata orribile passata a causa di Giancarlo, Silvia non riesce a stare lontano dal suo amante. La Graziani sa bene di essersi messa in un grosso pasticcio e pur con il cuore a pezzi, continua sulla sua strada. Ma attenzione, Michele sta per fare una dolorosissima scoperta che ribalterà tutto. Intanto Filippo, dopo aver passato un momento intimo con Serena, vuole essere corretto con Viviana e raccontarle quanto successo. Patrizio invece spinge Clara a organizzare comunque il battesimo di Federico e a non curarsi delle idee e delle parole di Alberto. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

