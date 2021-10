Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 ottobre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 6 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 6 ottobre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 6 ottobre 2021 - Anna ha respinto il corteggiamento di Salvatore ma Roberto la spinge a dare un'opportunità al ragazzo e a uscire con lui, per lasciarsi il passato alle spalle. Adelaide intanto scopre la grossa crisi finanziaria in cui versa Ludovica. La Contessa è furiosa e rimprovera la ragazza per non averle detto nulla. Ezio intanto chiede a Stefania di andare a vivere insieme a lui mentre Gloria, scappata dal Paradiso per non incontrare il Colombo, trova riparo a casa di zia Ernesta. Paola la sostituisce e diventa temporaneamente la nuova capocommessa del grande magazzino. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 6 ottobre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 6 ottobre 2021 - Mariella e Guido cercano di riportare l'armonia tra Michele e Silvia. Il Saviani ha infatti intuito che sua moglie lo tradisce e la serata passata insieme ai loro amici finisce per far precipitare ancora di più la crisi tra loro. Intanto, complice la sempre più evidente dipendenza di Fabrizio per l'alcol, Marina rafforza sempre di più il suo rapporto con Roberto. I due sono pericolosamente vicini. Serena invece decide di riconquistare Filippo, mettendo in scena il momento in cui i due si sono innamorati. Questo stratagemma permetterà al Sartori di ricordarsi di sua moglie o sarà l'ennesimo buco nell'acqua? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

