Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 ottobre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 5 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 5 ottobre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 5 ottobre 2021 - Agnese è gelosa. A casa di Armando ha trovato tracce di presenza femminile e vuole scoprire a tutti i costi di chi siano. Intanto Adelaide propone, anzi costringe Flora a trasferirsi a Villa Guarnieri, in modo da tenerla d'occhio. Umberto non prende molto bene la decisione di sua cognata; non avrebbe voluto la Ravasi a casa sua. Mentre Vittorio e i suoi collaboratori lavorano al secondo numero de Il Paradiso Market, Gloria informa tutti di doversi assentare dal lavoro per motivi personali. In realtà la capocommessa ha trovato una scusa per non trovarsi faccia a faccia con Ezio. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 5 ottobre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 5 ottobre 2021 - non c'è pace per Fabrizio. Il Rosato è ormai senza controllo, caduto com'è in una spirale di autolesionismo pericoloso sia per lui che per tutti coloro che gli stanno accanto. Marina le sta tentando tutte per riportare suo marito sulla retta via ma ogni tentativo sembra vano. Questo la porterà a riavvicinarsi a Roberto, con cui sembra aver ritrovato la sintonia di un tempo. Niko invece vive dei momenti molto concitati. Un'oscura minaccia incombe su di lui! Dopo aver osservato nell'ombra, Ornella decide di intervenire e di dare una sonora lezione di vita a Patrizio. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

