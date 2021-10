Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 ottobre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 4 ottobre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 4 ottobre 2021 - Vittorio sa che la scelta di Flora non è stata apprezzata da tutti ma è convinto che per il grande magazzino sia una grande opportunità. Adelaide crede che ci sia sotto qualcosa e vuole scoprire cosa ci sia scritto nella lettera che Achille ha lasciato alla ragazza. Gloria cerca di evitare più che può Ezio. La capocommessa ha grandi difficoltà a non farsi trovare al Paradiso e inventa scuse per non trovarsi nello stesso luogo del Colombo. Per fortuna c'è Armando che riesce a riportarle un po' di calma. Salvatore, deluso dalla reazione di Anna ai suoi fiori, decide di fare un passo indietro ma vuole continuare a corteggiarla e scopre che loro due hanno una passione in comune. Sfrutterà questa informazione a suo vantaggio! Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 ottobre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 ottobre 2021 - vedremo che dopo la scoperta del video di sorveglianza, i sospetti per l'aggressione a Susanna si concentrano tutti su Pasquale, l'ex fidanzato della Picardi. Renato sembra finalmente fuori pericolo! Intanto Marina non sopporta più l'instabilità di Fabrizio. Il Rosato ha ormai completamente perso la testa e la Giordano è determinata a riportare la serenità nella loro vita matrimoniale. Alberto e Clara torneranno invece di nuovo a scontrarsi. I due saranno costretti a un confronto – dall'epilogo imprevedibile – in occasione del battesimo di Federico. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

