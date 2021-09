Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 30 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 settembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 30 settembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 30 settembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 30 settembre 2021 - Salvatore ha deciso di agire e di corteggiare Anna. Le ha così mandato dei fiori, a sorpresa e nell'anonimato. La Imbriani non ha però reagito come lui sperava. Intanto, Umberto assume ufficialmente Ezio come nuovo direttore della ditta Palmieri, e Stefania è felicissima. Suo padre ha però qualcosa di molto importante da dirle: dopo anni si è innamorato di un'altra donna. In Atelier, invece, si respira un'aria molto tesa. Tra Agnese e Flora non corre buon sangue, mentre negli uffici direttivi del grande magazzino Roberto e Beatrice hanno una grande sintonia. Nel frattempo, Ludovica deve decidere cosa fare con la vendita di Villa Brancia. Per la ragazza le cose si fanno davvero molto complicate... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 30 settembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 30 settembre 2021 - su Mauro i sospetti si fanno sempre più pesanti, ma un nuovo indizio – inaspettato ed inquietante – potrebbe dare una svolta alle indagini. Intanto Fabrizio è sempre più nervoso. I problemi del pastificio lo hanno messo con le spalle al muro ed il Rosato sta perdendo il controllo di se stesso e delle sue azioni: Marina deve correre ai ripari. Alberto, invece, chiude la trattativa con l'agenzia di assicurazione che deve dare il risarcimento a Guido. Il Del Bue cambierà opinione sul Palladini o nonostante questo aiuto continuerà a guardarlo con gelosia? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

