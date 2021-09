Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 settembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 settembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 29 settembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 29 settembre 2021 - Stefania non potrebbe essere più contenta. L'arrivo di suo padre a Milano è stato un vero e proprio regalo e vorrebbe sfruttare al massimo il tempo da passare con lui. Gloria è invece molto in ansia per la presenza del suo ex marito, e decide di non rimanere con le mani in mano: gli scrive una lettera per spiegargli tutto. Intanto Vittorio ha informato tutti i dipendenti che Flora è la nuova stilista del grande magazzino. Nel frattempo, Adelaide non è per nulla felice di questa novità, così come non lo è Agnese, la quale capisce subito di non poter andare d'accordo con la giovane americana. Salvatore, d'altra parte, sempre più attratto da Anna, cerca ogni occasione per rivederla. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 settembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 settembre 2021 - Niko ha proseguito con le sue indagini e ha deciso di seguire la pista di Manlio. Il Poggi, faccia a faccia con Pasquale, lo costringe a raccontargli tutto quello che è successo tra lui e Susanna, senza tralasciare alcun dettaglio. Proseguono le ricerche anche di Franco. I sospetti del Boschi cominciano a portare a un altro possibile indiziato, e stavolta si tratta di una persona davvero inquietante. Intanto, Serena ha cercato l'aiuto di Marina, ed ora, seppur con qualche remora, tenta di mettere in pratica i consigli della Giordano. Irene, invece, per distrarsi dai problemi del padre, si dedica agli scacchi e sembra appassionarsi sempre più. Nel frattempo, Guido è pazzo di gelosia. Mariella sembra infatti intrigata da Alberto, e questa situazione lo spingerà a fare qualche affermazione incauta, di cui dovrà pentirsi... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

