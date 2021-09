Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 settembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 23 settembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 23 settembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 23 settembre 2021 - Maria è felicissima di aver ricevuto una lettera da Rocco, ma Irene le mette una pulce nell'orecchio: il ragazzo le scrive troppo poco, e la cosa è sospetta! Intanto Ludovica è molto delusa dal comportamento di Marcello. Il giovane, infatti, non si è presentato al Circolo, benché lei lo stesse aspettando per la serata di gala. La Brancia, consapevole di non poter continuare in questa maniera, decide di licenziarsi dal suo ruolo di vice-presidentessa. Vittorio, invece, molto preoccupato per Gabriella, non vuole che quest'ultima rinvii la partenza per colpa sua ed inventerà un escamotage per impedirglielo. Nel frattempo, Roberto nota il grande interesse che Stefania ha per il giornalismo, e la sprona a seguire i suoi sogni, mentre Adelaide, dopo aver conosciuto Flora, si convince che la ragazza non costituisca alcun pericolo, né per lei né per la sua famiglia. Lo comunica così ad Umberto... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 settembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 settembre 2021 - le indagini condotte da Franco e Niko hanno portato ad una nuova pista. Sia il giovane Poggi che Adele cominceranno a puntare il dito contro Mauro. La Picardi sarà quindi costretta a mettere in discussione la sua relazione amorosa con lui, ormai convinta che non sia l'uomo buono ed integro che credeva. Intanto Roberto, approfittando di uno strano imprevisto, cerca di riconquistare la fiducia di Marina, mentre Serena si rende conto di aver perso: nonostante Viviana abbia lasciato Napoli alla volta di Tenerife, Filippo non l'ha dimenticata, e continua a pensare a lei costantemente... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

