Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 settembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.20. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 settembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 settembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 settembre 2021 - Flora è arrivata a Milano. La ragazza, figlia di Achille Ravasi, non appena è giunta in città, ha perso tutti i suoi bagagli... è così costretta a comprare un intero guardaroba a Il Paradiso. Flora stupisce le Veneri per il buon gusto in fatto di moda. Dopo aver acquistato quello che le serve, la giovane si reca al Circolo, dove un assicuratore la sta aspettando per comunicarle che Achille le ha lasciato una discreta somma di denaro ed una lettera molto importante. Intanto Tina confessa alla sua amica Gabriella che il suo matrimonio con Sandro è ormai finito da tempo, mentre Umberto informa Adelaide di aver scoperto che la figlia illegittima di suo marito è a Milano! Ludovica e Marcello sono invece sempre più uniti ed innamorati. I due ragazzi sono pronti ad affrontare gli ostacoli da superare. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 settembre 2021.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 settembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 settembre 2021 - Franco e Niko affilano i coltelli. Decisi a scagionare il prima possibile Renato, i due cominceranno a seguire delle piste parallele a quelle seguite dalla Polizia. Il loro intento è quello ovviamente di trovare il vero colpevole dell'aggressione di Susanna. Intanto Giulia è molto colpita dalla sofferenza di Adele, e cerca di offrirle il suo aiuto. Manlio però sembra essere tornato più pericoloso di prima. Mariella e Guido, invece, non sanno che cosa fare: hanno litigato sulla possibilità di assumere Alberto come loro avvocato. Che cosa decideranno alla fine? Il Palladini li assisterà nella causa per il risarcimento? Nel frattempo, Silvia è sempre più in crisi. La storia con Giancarlo si sta facendo seria, e Michele non riesce proprio ad accorgersi di niente... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 settembre 2021.