Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 settembre 2021

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 settembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.20. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 settembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 settembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 settembre 2021 - Gabriella sta per partire. La Rossi ha completato la sua ultima collezione per il Paradiso ed ora è in procinto di lasciare Milano per raggiungere Parigi, dove l'aspetta Cosimo. Intanto Roberto, corso in soccorso di Anna, ha una colluttazione con l'ex della Imbriani, ossia Massimo Riva, ed anche in questo caso decide di non dire nulla a nessuno, soprattutto a Vittorio. La situazione di Ludovica, invece, sembra complicarsi. Ci sono infatti delle difficoltà nella vendita della sua villa. Nel frattempo, Giuseppe vuole risolvere la sua situazione in Germania e chiede a Girolamo di consegnare una missiva per conto suo, mentre Adelaide ed Umberto sono finalmente sereni: hanno archiviato la morte di Ravasi, ormai considerata un incidente. Ma un uragano sta per abbattersi su di loro. Flora, la figlia di Achille, arriva a Milano! Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 settembre 2021.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 settembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 settembre 2021 - Susanna è ancora in coma, ed i medici decidono di prolungarlo. Jimmy e Bianca scoprono con orrore che il loro nonno è accusato dell'aggressione alla Picardi, e Franco è costretto a prendere una decisione inaspettata. Intanto Michele è completamente preso dall'uscita del suo libro e Silvia può così continuare a frequentare Giancarlo. La doppia vita della Graziani è ormai un dato di fatto. Mariella e Guido, invece, sono in difficoltà a causa di una questione legale. I due ricevono un'offerta d'aiuto da una persona insospettabile. Di chi si tratterà? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 settembre 2021.