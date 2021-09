Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 settembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.20. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 16 settembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 16 settembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 settembre 2021 - Tina ha accettato di posare per la copertina del primo numero de Il Paradiso Market e Vittorio lo rivela, entusiasta, a Roberto. Il Landi è appena tornato a Milano ed è costretto, quasi subito, a mentire al suo vecchio amico. Deve infatti nascondere al Conti di sapere che Anna Imbriani è tornata a casa ed ha bisogno di aiuto. Intanto gli Amato si godono il ritorno di Tina. La ragazza però comincia ad assumere un atteggiamento bizzarro: non riesce a parlare serenamente né di suo marito Sandro né del suo lavoro. Cosa è successo a Londra? Perché il Recaltati non è con lei? È un mistero! Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 settembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 settembre 2021 - Fabrizio è al limite e sta diventando pericoloso. Il Rosato non riesce a mandare giù le critiche della stampa allo spot del suo pastificio. Come se non bastasse, i media continuano a fargli pressione con una vera e propria campagna diffamatoria. Marina comincia a essere seriamente preoccupata. Intanto Adele, pentita di aver dubitato dell'innocenza di Renato, decide d'incontrare Giulia per avere un chiarimento con lei. Silvia, invece, è sempre più presa dalla sua storia con Giancarlo, ma non riesce certo a dimenticare Michele ed il forte legame che ancora li tiene uniti... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

