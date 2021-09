Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 settembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.20. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 settembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 settembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 settembre 2021 - Tina è tornata a Milano. Il suo ritorno a casa, però, è avvolto nel mistero; Agnese, tuttavia, è più che felice. La sarta, la quale può finalmente riabbracciare la sua bambina, presenta immediatamente quest'ultima ad Armando che, in questi anni, ha sentito tanto parlare di lei. Tina si reca anche al Paradiso, per salutare le sue amiche... e, senza accorgersene, finisce nell'obiettivo di Vittorio che sta scattando le ultime foto alle modelle, per il lancio de Il Paradiso Market. Intanto Ludovica, minacciata da Adelaide, non intende arrendersi: vuole difendere a tutti i costi sia il suo buon nome che il suo amore. Per questo decide che al prossimo evento del Circolo non si nasconderà e si presenterà al braccio di Marcello, un umile barista. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 settembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 settembre 2021 - Niko ha ricevuto il sonoro divieto di far visita a Susanna in ospedale. Il Poggi è molto triste di non poter stare accanto alla sua ex fidanzata, ma le accuse che pendono su suo padre lo mettono in una situazione scomoda. L'avvocato cercherà di contattare almeno Adele, la quale ha però iniziato a nutrire qualche dubbio su Renato. Come se non bastasse, la Picardi sta subendo il pressing di un altro uomo; quest'ultimo potrebbe essere Manlio, il suo ex marito. Intanto Rossella è sempre più in difficoltà a causa della vicinanza di Riccardo, l'affascinante ragazzo che ha conosciuto in un locale e che si è rivelato essere il medico che l'affiancherà nella sua preparazione per il concorso per la specializzazione... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

