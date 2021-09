Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 settembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.20. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 settembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 settembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 settembre 2021 - Vittorio è pronto a ricominciare la sua vita senza Marta, la quale è partita per New York, decisa a proseguire la sua carriera in America. Il Conti, nonostante la sua apparente tranquillità, comincia a sentire la mancanza di sua moglie; tuttavia, cerca di distrarsi con il lancio della sua nuova collezione, quella del Paradiso Market. Anche Gabriella è impegnata con queste nuove creazioni, le ultime prima di lasciare Milano e raggiungere Cosimo a Parigi. Intanto, tutti i dipendenti de Il Paradiso rimangono sconvolti da due grandi ritorni, quelli di Roberto Landi e Tina Amato. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 settembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 settembre 2021 - Serena e Filippo continuano a naufragare nella loro crisi matrimoniale. La presenza di Viviana ha destabilizzato il già precario equilibrio tra i due, e purtroppo le cose non sembrano destinate a risolversi molto presto. Il Sartori non riesce infatti a prendere una decisione e continua ad essere diviso tra l'attrazione innegabile che prova per la Carlino ed il desiderio di ricordarsi del suo amore per la Cirillo. Nel frattempo, tutti si stringono intorno a Renato: la Polizia ha cominciato ad indagare su di lui per l'aggressione a Susanna... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

