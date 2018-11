Il Paradiso delle Signore: dal lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018 su Rai1 alle 15.30.

Il Paradiso dedica un allestimento alla festività di Sant’Ambrogio, ma il clima sereno viene sconvolto da una serie di furti che mette in allarme le Veneri. Andreina confessa a Vittorio di aver ceduto le sue quote del grande magazzino ad Umberto Guarnieri.

Tina e le ragazze architettano un piano per convincere Paolo a scrivere una canzone per il concorso canoro. Le scelte di Silvia riguardo alla gravidanza di Nicoletta fanno sentire Luciano Cattaneo impotente; Umberto Guarnieri gli suggerisce di tenere sotto controllo la moglie, se vuole evitare conseguenze.

Elena si trasferisce da Roberta e Gabriella, ma Antonio non è felice della decisione presa dalla ragazza. Luciano Cattaneo ammette a Vittorio di aver tramato alle sue spalle lavorando come spia di Umberto Guarnieri al Paradiso. Il contabile sa di aver contribuito alla crisi che sta vivendo il grande magazzino in seguito all'affare degli abiti Albini.

Umberto, sotto ricatto di Silvia Cattaneo, approva le nozze tra Riccardo e Nicoletta; Adelaide decide di rivolgersi a Luca per impedire il matrimonio. Vittorio Conti affronta faccia a faccia il responsabile dei furti al Paradiso. Andreina Mandelli viene finalmente scarcerata, ma Vittorio non se la sente di concederle il perdono dopo che la donna ha ceduto al ricatto di Umberto; il ritorno a casa per la Mandelli non è dunque felice come immaginava. La mattina del concorso canoro, Tina si sveglia afona e rischia di non poter partecipare.