Il Paradiso delle Signore: da lunedì 11 a venerdì 15 marzo 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 11 a venerdì 15 marzo 2019 su Rai1 alle 15.30.

Elena scegli di rientrare in Sicilia insieme alla madre e le ragazze si impegnano per trovarle un perfetto regalo di addio. Intanto Oscar, sospettando che Clelia voglia darsi alla fuga, insinua in Silvia il dubbio che Luciano voglia seguire sua moglie dicendo così addio a Milano.

Salvatore cerca l'appoggio di Antonio per persuadere Elena a non tornare in Sicilia, teme però possa essere troppo tardi. La minacce di Oscar nel frattempo si fanno sempre più insistenti e la partenza di Clelia viene rimandata. Al Paradiso, Federico presenta la sua ultima idea coinvolgendo Vittorio e Marta. Vittorio offre a Lisa l'assunzione al Paradiso in modo che la ragazza non lasci Milano e Luca convince la donna ad approfittare della situazione così da allontanarlo da Marta.

Silvia, nel frattempo, invidiosa della relazione di Clelia e Luciano, cerca di portarla dalla sua parte, raccontandole della natura violenta di Oscar. Marta va a vivere a villa Guarnieri e offre il suo appartamento a Lisa come gesto di amicizia, in realtà tenterà così di tenerla lontano da Vittorio. La serata di beneficenza al circolo manda nel panico Nicoletta, intimorita all'idea di vedere Riccardo.

Tina svela alle amiche del bacio tra lei e Recalcati, intanto Sandro confessa il suo segreto a Vittorio. Umberto chiama a raccolta i suoi famigliari per informarli che presto entrerà in politica, Marta viene a sapere che il fratello assume ancora gli oppiacei. Anche Nicoletta è in pena per Riccardo, ma Vittorio la prega di tenersi a distanza per il bene dell’amico.