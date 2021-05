Il Paradiso delle Signore, chi è Vittorio Conti: Focus sul Personaggio della Soap

Anticipazioni TV

Scopriamo tutto ma proprio tutto su Vittorio Conti, protagonista della soap Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai1.

Protagonista indiscusso delle ultime tre stagioni de Il Paradiso delle Signore e presente nelle sue Trame sin dalla prima stagione in formato serale, Vittorio Conti è il personaggio chiave delle vicende del grande magazzino più lussuoso di Milano. Giunto al timone de Il Paradiso dopo la morte di Pietro Mori, Vittorio ne ha passate di cotte e di crude per riuscire a dimenticare la tragica morte del suo amico e per portare stabilità nella sua vita. Chi seguiva la Fiction, poi diventata soap, sa quanto il Conti sia cambiato nel corso delle stagioni e noi vogliamo fare un piccolo resoconto su tutto quello che gli è successo in questi lunghi anni.

Il Paradiso delle Signore, chi è Vittorio Continuerà

Affascinante, scanzonato, ironico e dongiovanni, Vittorio è presente nel cast de Il Paradiso delle Signore sin dalla prima puntata – in versione serale – del 2015. Migliore amico di Pietro, viene chiamato a fare da pubblicitario e da PR per il grande magazzino appena acquistato dal Mori. Il suo personaggio ottiene un'immediata simpatia nel pubblico, che rimarrà quasi del tutto immutata nel corso delle cinque stagioni della Fiction-Soap. Vittorio è il primo a conoscere Teresa Iorio e a portarla all'interno della grande famiglia de Il Paradiso. Finisce per innamorarsi della bella siciliana e questa situazione lo porta a scontrarsi, per la prima volta, con Pietro. Nel corso della lunga prima stagione, l'amore tra Pietro e Teresa trionfa, lasciando a Vittorio solo una possibilità: rassegnarsi e lasciare che i due possano godersi finalmente il loro sentimento.

Vittorio, Andreina e Marta ne Il Paradiso delle Signore

L'incontro con Teresa e successivamente la morte di Pietro - lasciano Vittorio con il cuore spezzato. La Iorio e la tragica perdita del suo migliore amico, hanno però anche il potere di cambiare totalmente il buon Conti. Aver provato per la prima un sentimento autentico per una donna, fa capire al ragazzo di essere pronto ad avere una relazione stabile. Cosa che succede con Andreina Mandelli, ex antagonista di Pietro e Teresa, e ora nuova socia de Il Paradiso. La loro relazione comincia come un gioco ma finisce per diventare una cosa molto seria e travolgente. Andreina è la prima vera fidanzata del Conti e i due progettano di sposarsi e di guidare insieme Il Paradiso delle Signore. Tutto questo sino a quando la Mandelli non finisce in carcere!

Le accuse contro di lei sono gravissime e purtroppo per il loro amore, la prigione cambierà totalmente il loro destino. Intanto Vittorio ha fatto la conoscenza di Marta, la figlia del suo nuovo socio in affari, Umberto Guarnieri. Tra i due è colpo di fulmine e in poco tempo, la passione li porta a coronare il loro sogno. Diventano marito e moglie.

Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Marta, un sogno destinato a infrangersi

Ma il matrimonio tra Marta e Vittorio sembra proprio destinato a fallire. Molti sono i problemi che la coppia deve affrontare. Non ultimo l'impossibilità della Guarnieri di avere figli. La ragazza entra in forte crisi per via della sua sterilità e la cosa mina profondamente il loro equilibrio. Desideroso di ridare forza alla moglie, Vittorio le propone di trasferirsi in America per seguire un corso – con tanto di praticantato – nella prestigiosa azienda pubblicitaria Sterling. Il viaggio negli Stati Uniti costa caro a entrambi. Vittorio, scombussolato dall'assenza prolungata della consorte, finisce per cedere al fascino di sua cognata Beatrice – arrivata a Il Paradiso dopo la morte di suo fratello – mentre la Guarnieri si lascerà incantare dal seducente e sedicente Dante Romagnoli. Non conosciamo ancora del tutto il finale della quinta stagione – che stiamo ancora guardando su Rai1 – ma le Anticipazioni non ci lasciano intuire nulla di positivo per i due.

Alessandro Tersigni è Vittorio Conti ne Il Paradiso delle Signore

A dare il volto a Vittorio Conti – sin dal 2015 – è Alessandro Tersigni. L'attore romano, classe 1979, prima di calcare i palcoscenici dei teatri e i set televisivi, è stato un pompiere. Approdato in TV con la partecipazione la GF edizione 2007, Tersigni è diventato uno dei volti più noti al pubblico italiano.

Prima di entrare nelle vesti di Vittorio Conti, Alessandro Tersigni è apparso nei Cesaroni, in Romanzo Criminale – La Serie, in R.I.S Roma – Delitti imperfetti e anche in Un Medico in Famiglia. Al cinema lo abbiamo visto in Scusa ma ti voglio sposare, in 5 (Cinque), in Noi Eravamo e in Wine to Love – i Colori dell'amore.

Attivissimo sui social, soprattutto durante la pandemia che lo ha costretto a casa, senza poter continuare a girare le ultime puntate della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore, Tersigni è molto riservato sulla sua vita personale. Sappiamo però che il suo grande amore è Maria Stefania Di Renzo, ex ballerina di Amici e sua moglie dal 2016. I due hanno avuto un bambino, Filippo, nel 2017 ma come è nel loro stile, poco si sa della loro vita privata.

