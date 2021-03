Il Paradiso delle Signore, chi è Irene Cipriani: Focus sul Personaggio della Soap

Anticipazioni TV

Irene Cipriani è uno dei personaggi centrali de Il Paradiso delle Signore. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei e sulla sua evoluzione nel corso delle trame della soap di Rai1.

Irene Cipriani è una delle Veneri de Il Paradiso delle Signore. Il personaggio della bella commessa – interpretato da Francesca Del Fa – ha acquisito, nel corso delle stagioni, sempre più importanza. Ultimamente è al centro delle trame della soap, impegnatissima nel triangolo amoroso tra lei, Rocco e Maria. Come evolverà questa situazione ma soprattutto chi riuscirà a conquistare il cuore dell'Amato? Lo scopriremo presto ma per ora concentriamoci su Irene e scopriamo qualcosa in più su di lei, con il nostro Focus.

Il Paradiso delle Signore: Irene Cipriani, l'evoluzione del suo personaggio

Chi segue Il Paradiso delle Signore da tempo, non può non essersi accorto di quanto il personaggio di Irene sia cresciuto. Da semplice Venere, ai più antipatica, la biondissima ragazza è riuscita a distinguersi. La Cipriani è infatti diventata centrale nelle trame della soap e su di lei abbiamo scoperto qualche particolare che, nelle passate stagioni, non avevamo potuto notare. Nella quinta stagione della serie abbiamo infatti capito i gravi problemi vissuti dalla giovanissima in famiglia. Il suo carattere estroso e sicuramente avanti con i tempi, non incontra il favore del padre. Il Signor Cipriani cerca infatti di rimettere al suo posto la figlia, costringendola a prendere una decisione molto difficile: lasciare la sua casa. Abbiamo dunque capito che dietro il suo solito piglio antipatico e supponente, si nasconde un grande segreto e una grande sensibilità.

Irene Cipriani, da “semplice Venere” a protagonista di un triangolo amoroso a Il Paradiso delle Signore

La sua difficile situazione famigliare ci ha fatto aprire il cuore al personaggio di Irene. L'ha resa più simpatica e umana. A onor del vero, avevamo già capito che la Cipriani ci avrebbe riservato grandi sorprese e non vediamo l'ora di vedere come andrà a finire il triangolo amoroso tra lei, Maria e Rocco. Nel corso di questa stagione – con strascichi in quella precedente – abbiamo visto come la bella Venere si sia affezionata a Rocco. Il ragazzo l'ha aiutata quando suo padre l'ha buttata fuori casa e ha mantenuto per lungo tempo il suo segreto. Non poteva quindi non nascere una storia d'amore ma attenzione: una degna rivale, Maria, le impedisce di arrivare all'obiettivo. E ora che Irene è diventata la coinquilina della Puglisi, i loro siparietti sono diventati sempre più divertenti. Insomma la Cipriani ci piace sempre di più e fatichiamo nel non tifare per lei.

Il Paradiso delle Signore, chi è Francesca Del Fa? Tutto sulla bravissima interprete di Irene Cipriani

Francesca Del Fa è un astro nascente del piccolo schermo. La bella grossetana ha iniziato ad appassionarsi alla recitazione sin dalla tenera età, conseguendo nel 2014 il diploma presso la Scuola del Piccolo Teatro, diretta da Luca Ronconi, dopo aver frequentato il liceo classico a Grosseto. Avida di conoscenza e dedita al lavoro, Francesca ha seguito con successo diversi seminari e ha studiato canto lirico, come mezzo soprano dal 2011 al 2014.

La Del Fa è anche una grande appassionata di danza e si dilette anche nella capoeira, un’arte marziale brasiliana dove i movimenti si fondono alla sinfonia della musica. La carriera dell’attrice inizia grazie al teatro. Francesca prende parte a diverse rappresentazione come ‘Tre sorelle’ di Anton Cechov, diretto da Enrico D’Amato, e ‘Mistero’ un monologo teatrale diretto da Fabio Sozogni. Nel 2016, Francesca debutta sul piccolo schermo partecipando a Sotto Copertura 2, mentre l’anno seguente l’attrice viene scelta per Medici 2, interpretando Novella Foscari, figlia di un nobile veneziano, destinata a diventare la moglie di Francesco Pazzi.

Nel 2018, la Del Fa approda nel cast de Il Paradiso delle Signore. Qui interpreta Irene Cipriani, una Venere ribelle e cinica che ama primeggiare. Grazie all’amore per Rocco, tuttavia, Irene mostrerà anche il suo lato più romantico e umano, conquistando il favore del pubblico. Della vita privata di Francesca di hanno poche informazioni. L’attrice è molto attiva su Instagram, dove ama pubblicare scatti audaci e artistici, senza mai sbottonarsi su amicizie e amori.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.