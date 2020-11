Il Paradiso delle Signore: chi è Giusy Buscemi, l’attrice che interpreta Teresa Iorio? Amori, film e fiction

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Giusy Buscemi, che è stata Miss Italia nel 2012 e che ne Il Paradiso delle signore interpreta Teresa Iorio.

Bellissima e solare, Giusy Buscemi è una delle protagoniste femminili de Il Paradiso delle Signore. Nella soap opera ambientata in un grande magazzino della Milano del boom economico, l'attrice interpreta Teresa Iorio, una donna con una grande forza di carattere che per affermare la propria indipendenza non esita a lottare contro il perbenismo e la mentalità ristretta della società dell'epoca, attirandosi le simpatie di molti e le antipatie di alcuni, in particolare esponenti del gentil sesso. Giusy ha definito il suo personaggio "una ragazza che sogna come un bambino ma anche una persona determinata che sa quello che vuole e che non esita ad andare controcorrente". Come Teresa, la Buscemi arriva dalla Sicilia. Dopo il trasferimento in una grande e frenetica città, però, l'attrice è andata incontro a un destino più fortunato, sia sul piano personale che su quello professionale.

Giusy Buscemi: dalla Sicilia a Miss Italia

Giusy Buscemi nasce a Mazara del Vallo (in provincia di Trapani) il 13 aprile del 1993 e trascorre l'infanzia e la prima giovinezza a Menfi (in provincia di Agrigento), dove frequenta il liceo scientifico. Per l'università si trasferisce a Roma, dove si iscrive al corso di laurea in Letteratura, Musica e Spettacolo. La sua vita cambia per sempre nel momento in cui, il 10 settembre del 2012, diventa Miss Italia e vince anche la fascia "Gli occhi di Enzo", dedicata allo storico patron del concorso di bellezza Enzo Mirigliani. Di questa favolosa esperienza parlerà in toni lusinghieri nei mesi successivi alla vittoria, dicendo, fra le alte cose: "Miss Italia non è solo un gioco, un modo per far vedere le gambe o un numero: Miss Italia è sicuramente la possibilità che ragazze d'ogni parte d'Italia hanno per farsi vedere per poi entrare nel mondo dello spettacolo".

Giusy Buscemi fra cinema e tv

Giusy Buscemi esordisce al cinema nel 2012 con Baci salati di Antonio Zeta, dove interpreta un piccolo ruolo. Seguono Nero infinito di Giorgio Bruno e Fratelli Unici di Alessio Maria Federici, commedia di successo con protagonisti i due belloni Luca Argentero e Raoul Bova. Insieme alla terza classificata di Miss Italia 2012, Claudia Tosoni, e alla Miss Wella Professional, Alessandra Monnoiene, la nostra splendida ragazza siciliana dai lunghi capelli ricci viene quindi chiamata dal regista Federico Rizzo per recitare nel film Il ragioniere della Mafia. Nel 2017 arriva invece una succosa occasione grazie a Sydney Sibilia, che affida a Giusy il ruolo della giornalista freelance/blogger Alice Gentili in Smetto quando voglio: Masterclass e Smetto quando voglio: Ad Honorem. Infine, nel 2018, la Buscemi è nel cast della commedia sulla scuola Arrivano i Prof., di Ivan Silvestrini.

La carriera televisiva di Giusy Buscemi è forse un po’ più prestigiosa di quella cinematografica e inizia nel 2014, quando l'ex Miss Italia partecipa alla nona edizione della serie Don Matteo, ricoprendo il ruolo di Assuntina Cecchini. Arriva poi la serie La bella e la bestia, seguita dalla terza stagione di Un passo dal cielo (con protagonista Terence Hill) e dalle serie La dama velata e Il giovane Montalbano (con Michele Riondino). Dopodiché Giusy Buscemi ottiene la parte di Teresa Iorio ne Il Paradiso delle Signore e ha la fortuna di accostarsi a un'ambiziosa produzione dal cast prestigioso e internazionale. Parliamo de I Medici, con Richard Madden e Dustin Hoffman. Tra il 2015 e il 2016 Giusy gira la miniserie C'era una volta Studio Uno. Da ricordare, infine, la sua partecipazione ai documentari di Alberto Angela Stanotte a Firenze e Stanotte a Venezia.

Gli amori e la vita privata di Giusy Buscemi

Il primo amore grande amore di Giusy è Giuseppe Galfano, detto Picci, che l'attrice conosce durante l'infanzia. La loro relazione dura due anni e naufraga tristemente due mesi dopo la vittoria da parte di Giusy di Miss Italia, complice la distanza geografica fra i due fidanzati. Dopo non troppo tempo la Buscemi conosce l'attore Alex Adinolfi, con cui fa coppia fissa per circa un anno. Dopo la rottura lui partecipa a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore. Infine Giusy Buscemi incontra Jan Michelin, regista di Don Matteo, a una cena di beneficenza. Il fidanzamento arriva nel 2015 e l'attrice si rende conto di aver trovato l'uomo che ha sempre desiderato. I due si sposano, il 13 maggio del 2017, nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma, e l'11 febbraio 2018 nasce Caterina Maria, seguita, il 5 ottobre 2019, da Pietro Maria.