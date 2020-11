Il Paradiso delle Signore: chi è Caterina Bertone, l’attrice che interpreta Beatrice Conti? Vita, carriera e curiosità

Anticipazioni TV

Un ritratto dell'attrice che ne Il Paradiso delle Signore fa la parte di Beatrice Conti e che ama più di ogni altra cosa il teatro.

Caterina Bertone è una bella brunetta con gli occhi da cerbiatta che ne Il Paradiso delle Signore interpreta Beatrice Conti, un personaggio che l'attrice ama definire "una donna tosta che, nonostante la morte del marito, ha trovato la forza di ripartire".

Nel curriculum di Caterina Bertone non c'è solo il ruolo della cognata di Vittorio, che bussa alla porta dell'uomo nella puntata 10 della stagione 5 pronta a complicarla un bel po’. No, il suo curriculum vanta anche esperienze sul palcoscenico, altre apparizioni sul piccolo schermo e un pizzico di cinema.

Il Paradiso delle Signore: chi è Caterina Bertone: dall’amato teatro alla serialità televisiva

Il primo amore di Caterina Bertone è stato il teatro, e teatrale è stata la sua formazione. Ha infatti studiato presso la European School for the Art of the Actor, la Guildhall School of Music and Drama e la Scuola di recitazione del Centro Internazionale La Cometa, a Roma. Alta 1 metro e 66, occhi castani e capelli castani ondulati, l'attrice è nata a Sarzana, in Liguria, nel 1982. Il suo primo spettacolo è stato Misura per Misura (Shakespeare), nel 2005. Ha poi alternato ai classici alcuni autori moderni, interpretando sia ruoli da protagonista che parti secondarie e girando per l'Italia.

La prima esperienza televisiva di Caterina Bertone è stata la serie tv con Claudia Pandolfi e Claudio Gioè Il tredicesimo apostolo, in cui ha interpretato Rita Gessi. Nel 2018 è arrivata per lei Immaturi - La serie, nella quale il regista Rolando Ravello le ha affidato una piccola parte. Poco dopo Caterina è stata chiamata da Fabio Mollo a impersonare la Professoressa Poggi nella fiction con Alessandro Preziosi Masantonio.

Caterina Bertone e il cinema: dai cortometraggi a Corrado Guzzanti

Da attrice con una solida formazione teatrale e quindi versatile per natura, Caterina Bertone non poteva non entrare nel mondo del cinema. Come molti suoi colleghi ha cominciato con i cortometraggi, recitando in Nostos il ritorno, Talk, The Pot Plant e Lucrezia Borgia, a short film for the opera. Quest'ultimo è stato diretto da Mike Figgis, meglio conosciuto come il regista di Via da Las Vegas. Sempre di un autore internazionale, Rob Marshall, è Nine, musical ispirato a 8 ½ di Fellini nel quale la Bertone ha avuto un piccolo ruolo. E’ stata invece co-protagonista di due film del 2018: I segreti del mestiere di Andreas Maciocchi e La prima pietra di Rolando Ravello. Si è fatta notare soprattutto nel secondo, dov'era la segretaria del preside, personaggio affidato a Corrado Guzzanti. Nella recensione del nostro Federico Gironi leggiamo che è proprio lei la vera rivelazione del film.

Caterina Bertone e Instagram: una ragazza acqua e sapone che ama la vita

Non ci sono molti post sull'account Instagram di Caterina Bertone, che si firma Caterinino. Sono poco più di 80 e dimostrano che la nostra attrice è innamorata della vita e non ha il culto della propria personalità. Non ci sono faccette ammiccanti, immagini super photoshoppate o pose languide e sexy. Caterina condivide soprattutto immagini di viaggi, per esempio in Libano, Iran e in Thailandia, e di amici. Ecco, sono gli amici il bene più prezioso della Bertone, come lei stessa scrive in un post pubblicato 3 mesi fa in cui leggiamo: "I miei amici sono i più grandi del mondo". Caterina si è lasciata immortalare insieme a Lucia Mascino, sua compagna di set ne La prima pietra, e, forse per rendere omaggio a uno dei suoi personaggi cinematografici preferiti, ha voluto scattare una foto al pupazzo di E.T. Il suo post più bello? Un selfie con una coroncina di fiori sulla fronte.