Il Paradiso delle Signore, chi è Armando Ferraris: Focus sul Personaggio della Soap

Scopriamo qualcosa in più sul personaggio di Armando Ferraris, il capo magazziniere de Il Paradiso delle Signore, la Soap in onda su Rai1.

Armando Ferraris è l'anima pulsante de Il Paradiso delle Signore. Il capo magazziniere del grande magazzino gestito da Vittorio Conti è tra i personaggi principali della soap e con la sua saggezza e la sua bontà, non solo è riuscito a conquistare il cuore di Agnese ma anche a quello di tutti in fan del Paradiso. Entrato nelle trame della serie nella quarta stagione, la seconda in formato daily, nel corso degli anni e degli episodi si è ritagliato un posto d'onore. Merito anche del suo interprete, l'attore Pietro Genuardi, noto al pubblico italiano per numerosi altri lavori televisivi.

Il Paradiso delle Signore: Chi è Armando Ferraris

Armando Ferraris arriva al Paradiso dopo la fuga di Ugo Tagliabue e assume la guida del magazzino del grande negozio gestito da Vittorio. Sindacalista, comunista, ateo convinto, umile ma molto colto riesce fin da subito a farsi amare e stimare da tutti. Il suo vecchio amico Luciano Cattaneo è fiero che lui sia entrato a fare parte della squadra de Il Paradiso delle Signore e gli affida completamente la gestione, piuttosto complessa, delle merci. Il Ferraris prende subito a cuore sia Rocco Amato che Pietro Conti, i suoi assistenti. Dopo un iniziale scontro con il giovane Conti, lui e il nipote di Vittorio instaurano un bellissimo rapporto, tanto che Armando diventa per Pietro come un secondo padre. Stessa cosa con Rocco. Ma l'amicizia più stretta diventa però quella con Marcello. Il Barbieri, dopo aver cercato a lungo di ritrovare se stesso e la pace perduta da tempo, si trasferisce a casa del Ferraris e con lui comincia una convivenza non certo facilissima, a causa del divario generazionale. Ma la differenza d'età non impedisce ai due di diventare come il gatto e la volpe e di scambiarsi preziosi consigli. All'arrivo di Gloria Moreau, Armando è il primo ad accorgersi che la nuova capo commessa nasconde un segreto ed è l'unica persona, per diverse puntate, a conoscere la sua vera identità e ad aiutarla a stare vicino a sua figlia Stefania.

Il Paradiso delle Signore: Armando e l'amore per Agnese Amato

Ma la persona con cui Armando stringe il rapporto più stretto è Agnese. Dopo essersi scontrato con lei a causa delle loro divergenze religiose, il Ferraris e la sarta capiscono di essere fatti l'uno per l'altra. Se Agnese riesce a smussare alcuni angoli del burbero carattere del capo magazziniere, lui è in grado di farle aprire gli occhi e di liberarla dalle catene di un matrimonio che non la rende più felice. I due cominciano una relazione amorosa quando Giuseppe, il marito di Agnese, fa perdere le sue tracce e lei si convince che sia arrivato il momento di voltare pagina. Il ritorno dell'Amato senior e la sua presenza al Paradiso – viene assunto come autista – pone un brusco stop al loro amore, che riprende però – come se non fosse passato neanche un minuto – quando Giuseppe confessa di aver avuto un figlio da un'altra donna e torna in Germania per occuparsi della sua seconda famiglia. Da allora gli innamorati non si sono mai più separati, se non fisicamente a causa della partenza di Agnese per Londra, per stare accanto a Tina, preoccupata per la sua gravidanza a rischio.

Pietro Genuardi è Armando Ferraris ne Il Paradiso delle Signore

A prestare il volto ad Armando Ferraris è Pietro Genuardi. L'attore, già "veterano" delle Soap italiane, ha interpretato per tredici anni il ruolo di Ivan Bettini in CentoVetrine.

Pietro Genuardi nasce a Milano il 26 maggio 1962. Attore, ma anche autore e regista, Genuardi si diploma alla scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 1987. La sua carriera prende subito il via al fianco di importanti registi italiani come Massimo Castri e Beppe Navello; nel 1995 interpreta il ruolo di Giulio Ricordi nella miniserie per la TV, La famiglia Ricordi, di Mauro Bolognini. Nella sua carriera c'è però anche il teatro, dove oltre a recitare ha anche scritto e messo in scena moltissime opere. Tanti i suoi film al cinema, tra cui ricordiamo - insieme ai sopra già citati - Crack (1991), Dellamorte Dellamore di Michele Soavi (1994), Bastardi (2008) e il più recente Brave ragazze (2019), e altrettanti quelli sul piccolo schermo, grazie ai quali l’attore ha riscosso tanta popolarità. Tra questi, il pubblico italiano lo ricorda per la sua partecipazione alla soap opera Vivere, nel ruolo di Michele Nanni, ma soprattutto per il ruolo di Ivan Bettini in CentoVetrine, personaggio a cui ha prestato il volto per ben tredici anni dall’inizio della soap dal 2001 fino al 2014.

Nel 2019, Pietro Genuardi entra nel cast della seguitissima soap di Rai1, Il Paradiso delle Signore, nel ruolo del capo-magazziniere Armando Ferraris, il quale inizia una relazione amorosa con la sarta Agnese Amato. Nel 2020 inizia invece le riprese del film Surprise Trip, per il quale - oltre a fare da attore - ha curato il soggetto e la sceneggiatura insieme a Ronn Moss (si, proprio lui, il Ridge di Beautiful). Ha inoltre partecipato alla popolarissima serie TV italiana di Netflix, Baby!

