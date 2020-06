Il Paradiso delle Signore, che fine ha fatto Ludovica Coscione? Ecco cosa fa oggi l'interprete di Marina Fiore

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme che fine ha fatto Ludovica Coscione, l'Attrice partenopea Interprete di Marina Fiore nella Soap Il Paradiso delle Signore.

Ludovica Coscione è l’attrice partenopea che interpreta Marina Fiore nella soap opera Il Paradiso delle Signore. Conosciamo meglio la bellissima venere che è riuscita ad inseguire il suo sogno, nonostante i sentimenti per Rocco Amato.

Il Paradiso delle Signore, che fine ha fatto Ludovica Coscione? Tutto sulla bellissima venere

Ludovica Coscione nasce a Napoli nel 1990. Sin dall’infanzia la sua aspirazione più grande è quella di diventare un’attrice affermata. Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico Leon Battista Alberti, la Coscione inizia a studiare recitazione e si appassiona alle serie televisive americane. Prima di debuttare come attrice, Ludovica intraprende una carriera nel mondo della moda, studiando anche flauto traverso e dedicando ore di fatica in palestra alla ginnastica artistica.

Grazie alla partecipazione al workshop della Scuole di cinema La ribalta, Ludovica si fa notare da alcuni talent scout e viene scelta per la parte di Mia nella serie televisiva Non dirlo al mio capo. Nel 2016, la Coscione appare in Che Dio ci aiuti, mentre l’anno successivo l’attrice è confermata nel ruolo di Mia, figlia del personaggio interpretato da Vanessa Incontrada.

Ludovica viene notata per la sua espressività ed entra così nel cast de Il Paradiso delle Signore, dove interpreta Marina Fiore, la nuova venere della quarta stagione. Divisa tra i sentimenti che prova per Rocco Amato e il suo sogno di debuttare come attrice sul grande schermo, Marina troverà il coraggio di spiccare il volo. La Coscione ha deciso di assecondare il suo personaggio, lasciando definitivamente la serie Rai.

Ludovica tiene molto alla sua vita privata. Nel 2016, all’attrice fu attribuito un flirt con il collega Saul Nanni, mai smentito né confermato. Attualmente, la bella partenopea sembra essere felicemente single, forse per dedicarsi ai nuovi progetti lavorativi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.