Il Paradiso delle Signore Cancellato: La Soap Sospesa, ecco perché...

Il Paradiso delle Signore si prende una piccola pausa! Scopriamo insieme quando verrà sospesa la messa in onda, e quando, invece, riprenderà.

La messa in onda de Il Paradiso delle Signore verrà sospesa per una settimana, in vista delle vacanze natalizie. Infatti, la ripresa ci sarà nel nuovo anno.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: La soap va in vacanza!

Il Paradiso delle Signore va in vacanza! Da lunedì 27 dicembre 2021 fino a domenica 2 gennaio 2022, i fedelissimi della soap tutta italiana dovranno fare a meno della compagnia pomeridiana dei protagonisti che animano il grande magazzino.

Ecco quando riprenderà la messa in onda, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Tuttavia, non c'è nulla da temere: la pausa, in occasione delle feste natalizie, durerà soltanto una settimana. Infatti, già da lunedì 3 gennaio 2022 avremo la possibilità di tornare a seguire le avventure e le disavventure di Vittorio, Agnese, Armando, Tina, Salvatore, Anna e gli altri, i quali si saranno lasciati alle spalle il 1962, ed avranno dato i benvenuto al 1963.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Dove siamo rimasti...

Ad ora, dove siamo arrivati? Nella puntata di oggi, 24 dicembre 2021, anche i personaggi de Il Paradiso delle Signore aspettano la mezzanotte, nel giorno della Vigilia di Natale. Adelaide ha lasciato di stucco Ludovica e Marcello, invitandoli a festeggiare con lei a Villa Guarnieri; la Contessa ha quindi ormai accettato la relazione amorosa tra i due? Intanto, Dora è riuscita a chiedere a Nino di accompagnarla alla cena organizzata da Irene, e, alla fine, si baciano! Armando ed Agnese sono felici di trascorre questi giorni magici insieme, mentre Vittorio è felice di trascorrerle con Beatrice e la piccola Serena. Nel frattempo, Salvatore, su consiglio di Roberto, prova a riconquistare Anna donandole un regalo per la figlioletta. Per finire, Ezio chiede a Veronica di diventare sua moglie.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.