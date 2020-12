Il Paradiso delle Signore: Cancellate le Puntate dal 28 gennaio 2020 al 1° gennaio 2021! I nuovi episodi dal 4 gennaio

Anticipazioni TV

Cambio di programmazione per la Soap di Ra1, che subisce uno stop per la settimana di Capodanno per poi tornare dal 4 gennaio 2021, con nuove puntate ricche di colpi di scena! Ecco le trame...

Dopo la messa in onda delle puntate de Il Paradiso delle Signore previste per la settimana di Natale, la Soap di Rai1 subisce un cambio di programmazione. Le vicende del grande magazzino più lussuoso di Milano saranno infatti in pausa dal 28 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021, per poi tornare la settimana successiva - quella dopo Capodanno - con nuove puntate ricche di colpi di scena!

Il Paradiso delle Signore, stop alla programmazione: la Soap di Rai1 non andrà in onda dal 28 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021

Per scoprire le sorti degli amati protagonisti de Il Paradiso delle Signore, dovremo dunque attendere una settimana. Dal 28 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021, la Soap di Rai1 subisce infatti uno stop. Al suo posto, nella fascia oraria che va dalle 15.55 alle 16.30, andrà in onda Dreams Road, lo storico programma della rete ammiraglia realizzato e condotto da Emerson Gattafoni, che insieme a Valeria Cagnoni torna in sella alla sua motocicletta per raccontare al pubblico luoghi e percorsi che attraversano alcuni dei territori più affascinanti di tutto il mondo.

Come lasceremo dunque i personaggi più amati de Il Paradiso delle Signore? Le Anticipazioni delle puntate in onda la settimana di Natale che stiamo seguendo in questo momento, rivelano che per tutti sarà un momento di ritrovata pace e ripristino degli equilibri. Federico, infatti, deciderà di passare il Natale con la madre Silvia, che infine perdonerà. Armando invece, nonostante la partenza di Agnese, troverà la serenità grazie a un dolce biglietto lasciatole dalla Amato. Poi ancora, vedremo Luciano felice di passare la Vigilia insieme alla sua nuova famiglia composta da Clelia e Carletto, mentre Vittorio riuscirà per un momento a non sentire l’assenza di Marta grazie a Beatrice e i ragazzi.

Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni: dal 4 gennaio 2021 in onda le nuove puntate della Soap di Rai1

Ma la pace al Paradiso, come i fan sanno bene, non è destinata a durare a lungo. Anticipazioni rivelano infatti che le nuove puntate della soap di Rai1, in onda dal 4 gennaio 2021, mostreranno tantissimi colpi di scena! Pare infatti che l’Anno Nuovo porterà con sé attesi ritorni nelle trame dalla Soap: tra cui quello di Marta. L’attrice che presta il volto alla Guarnieri, Gloria Radulescu, sembra essere già tornata sul set da qualche tempo per girare le nuove puntate della Soap: come prenderà Marta la presenza di Beatrice?

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che non sarà solo Marta a tornare ma a Milano faranno capolino altri due personaggi: Riccardo, Nicoletta! Pare infatti che, dopo il romantico nonché ristoratore soggiorno a Parigi, la coppia composta dal rampollo di casa Guarnieri e dalla giovane Cattaneo rientrerà presto in città, decisa ad eliminare definitivamente tutti gli ostacoli che per lungo tempo hanno impedito loro l’agognato lieto fine.

Per scoprire come andrà a finire, non ci resta che attendere le nuove puntate della soap previste per l’Anno Nuovo!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.