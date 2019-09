Il Paradiso delle Signore: cancellata la replica del 3 settembre è recuperabile solo in streaming. Ecco la trama...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà nella puntata cancellata di domani 3 settembre 2019.

Salta l'appuntamento di domani 3 settembre 2019 con Il Paradiso delle Signore, al posto delle soap andrà in onda la partita di Calcio femminile, Georgia - Italia, del Torneo di qualificazioni ai Campionati Europei 2020. La puntata 152 de Il Paradiso è recuperabile in streaming sul sito Rai Play, ricordiamo infatti che quelle che stanno andando in onda attualmente, sono le repliche della terza stagione. La soap tornerà regolarmente su Rai 1 alle 15.30, mercoledì 4 settembre, direttamente con la puntata 153. L'episodio cancellato non verrà dunque recuperato dal canale.

Vi riportiamo di seguito la trama ufficiale della puntata de Il Paradiso delle Signore, cancellata martedì 3 settembre, per permettere la messa in onda del match di Calcio Femminile Georgia - Italia:

Clelia torna a lavorare al Paradiso sotto consiglio di Luciano mentre a Villa Guarnieri, Adelaide informa i nipoti che Umberto vuole sposare Andreina e Marta è preoccupata. La ragazza è convinta che la Mandelli stia facendo il doppio gioco e che voglia fare del male sia al padre che a Vittorio. Intanto al grande magazzino, fervono i preparativi per Pasqua.

Clelia torna al Paradiso

Oscar ha ottenuto quello che voleva: Clelia è tornata a Milano. Il Bacchini ha ricattato la moglie grazie al povero e indifeso Carletto, ormai nelle mani del suo perfido padre. La Calligaris è stata quindi costretta a tornare sui suoi passi e ad annullare i suoi progetti di fuga. Preoccupata che suo marito possa far del male al loro bambino, la capo commessa si lascia convincere da Luciano a tornare a lavorare al Paradiso. Solo così potrà tenere d'occhio la situazione e trovare una soluzione a questa pericolosa condizione.

Marta sospetta di Andreina

Adelaide confessa una scottante novità ai nipoti: Umberto ha deciso di sposare Andreina e di renderla a tutti gli effetti la padrona di Villa Guarnieri. Marta ha però un grande dubbio. Ha infatti in mente – da parecchio tempo – che la Mandelli stia facendo il doppio gioco e che il matrimonio con suo padre, non sia altro che un modo per distruggere Vittorio. I suoi sospetti hanno un effettivo fondamento. Andreina è in combutta con Luca Spinelli e i due vogliono la rovinare sia del Conti che del Guarnieri. Al Paradiso intanto fervono i preparativi per l'evento promozionale in vista di Pasqua.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1