Il Paradiso delle Signore, Cambio Orario di Programmazione: Ecco quando va In Onda la Soap

Il Paradiso delle Signore cambia orario di programmazione. La soap subisce uno slittamento nel palinsesto Rai. Ecco a che ora è l'appuntamento con il grande magazzino milanese.

Attenzione fan de Il Paradiso delle Signore! I recenti risvolti della politica italiana, costringono la soap di Rai1 a rivedere i suoi piani. L'appuntamento con il lussuoso grande magazzino di Milano non sarà più alle 15.55 ma bensì oggi alle 15.40, domani alle 14.55. Si tratta di un cambio di palinsesto momentaneo e che vedrà anticipate solo le puntate di oggi, 28 gennaio 2021, e di domani 29 gennaio 2021. Da lunedì 1 febbraio tornerà tutto come di consueto.

Il Paradiso delle Signore, Cambio Orario di Programmazione su Rai1

Oggi, giovedì 28 gennaio 2021 e domani 29 gennaio 2021, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è anticipato alle 15.40 e alle 14.55. Si tratta di una misura temporanea pensata dalla Rai per far posto allo Speciale TG1 sulle Consultazioni e permettere ai tanti fan di non perdere nessuna puntata della loro soap preferita. L'1 febbraio 2021 si tornerà alla consuetudine con Oggi è un altro giorno dalle 14.00 alle 15.55 e Il Paradiso delle Signore dalle 15.55 sino alle 16.45.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Ma vediamo insieme le Anticipazioni di cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore del 28 e del 29 gennaio 2021, in onda – lo ricordiamo – eccezionalmente oggi alle 15.40 e domani alle 14.55 su Rai1.

Il Paradiso delle Signore, giovedì 28 gennaio 2021

Cosimo è in grande difficoltà. Umberto lo ha messo con le spalle al muro, ribaltando totalmente le condizioni contrattuali stipulate con Arturo. Il Bergamini cerca conforto in Vittorio ma il Conti non riesce a convincere il suocero a desistere dai suoi propositi. Intanto Agnese affronta Giuseppe. Lei tornerà a lavorare al Paradiso costi quel che costi. Luciano e Clelia informano Carletto che avrà presto un fratellino o una sorellina.

Il Paradiso delle Signore, venerdì 29 gennaio 2021

Federico interviene in favore di Cosimo. Chiede quindi a Umberto di lasciare in pace il Bergamini e il Guarnieri decide di dargli retta. Adelaide è sconvolta! Intanto la zia Ernesta consiglia a Silvia di difendere lei e la sua reputazione contro le voci sul conto di Clelia. Vittorio invece fa una sorpresa a Beatrice e i due sembrano ancora più vicini. Le nozze di Gabriella e Cosimo si celebreranno molto presto e Salvatore potrebbe dover abbandonare ogni speranza con la Rossi.

