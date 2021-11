Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio ritrova l’amore... ma non è Tina!

Anticipazioni TV

Il direttore del grande magazzino è finalmente pronto a voltare pagina, però, a quanto pare, non insieme alla cantante.

Chi tornerà a far battere il cuore del Conti? No, non l'Amato. Ecco tutto quello che sappiamo al riguardo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio è pronto a voltare pagina

Vittorio, dopo la fine del suo matrimonio con Marta, ormai in America, è finalmente pronto ad andare avanti. Al momento, il direttore del grande magazzino è concentrato su Tina, la quale si sta preparando a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico alle corde vocali. Pertanto, gli affezionati della soap di Rai 1 sono convinti che i due finiranno con l'innamorarsi... tuttavia, potrebbero sbagliarsi!

La nuova fiamma di Vittorio, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Non è ancora noto il nome della nuova fiamma del Conti, stando a quanto riportato da Blasting News. Dunque, non si sa se il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni metterà gli occhi su di una donna già presente nel cast de Il Paradiso delle Signore, oppure se ci sarà una new entry. Perché è difficile che si tratti della cantante? Perché, a breve, l'Amato si ritroverà a fare i conti il suo passato: Sandro sta per tornare!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Le dichiarazioni di Neva Leoni su Tina

L'ex marito di Tina è pronto a raggiungere quest'ultima. Dopo la battuta d'arresto subita dal loro amore, il Recalcati ha deciso che rimetterà piede a Milano, appositamente per provare a ricongiungersi con l'Amato. Che cosa farà, a questo punto, l'artista? Nel tentativo di dare una risposta, possiamo far riferimento alle parole di Neva Leoni stessa, l'interprete di Tina. Intervistata dai magazine Tv Mia e DiPiù Tv, l'attrice ha confessato che il suo personaggio dovrà ben presto affrontare una dura prova, ritrovandosi faccia a faccia con l'uomo che ha tanto amato, ma che l'ha tanto ferita: l'Amato deve metabolizzare il tradimento di Sandro. In più, quando le è stato chiesto se un avvicinamento tra il suo personaggio e quello di Vittorio sia possibile, la Leoni ha risposto in modo vago, però ha lasciato intendere che questa sia una possibilità da scartare, dato che Tina non è ancora pronta a voltare pagina...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.