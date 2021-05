Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Una novità cambia per sempre la vita di Rocco e Maria...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la vita di Rocco e Maria verrà sconvolta! Ma cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Rai1?

Tra intrighi, sotterfugi e crisi matrimoniali, a Il Paradiso delle Signore trionfa finalmente l'amore. Dopo avervi svelato che Vittorio e Marta ritroveranno la loro sintonia e decideranno di tornare insieme, è il momento di parlarvi di un'altra coppia che sta tenendo banco nelle ultime puntate della soap. Stiamo parlando di Maria e Rocco. La vita dei due ragazzi è destinata a prendere una piega inaspettata. I due infatti non solo faranno pace ma pare proprio che siano pronti a fare il grande passo: sposarsi! Ma vediamo cosa succederà

Rocco alla riconquista di Maria nelle puntate de Il Paradiso delle Signore

Maria ha scoperto che Irene e Rocco si sono baciati. La bella Puglisi non si aspettava certo che il suo compaesano cedesse all'attrazione che prova per la Cipriani, almeno non dopo averlo visto bruciare di gelosia per lei e aver ballato con lui, fronte contro fronte. Ma le cose in queste ultime settimane ci hanno fatto temere che tra i due bei siciliani non scoccasse ancora del tutto la scintilla dell'amore. Rocco è partito alla riconquista di Maria, verissimo, ma la ricamatrice non ha più intenzione di essere presa in giro e ha escogitato un bel piano per prendersi la sua rivincita contro la sua ex amica e il magazziniere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria perdona Rocco

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 7 maggio 2021 abbiamo visto un Rocco sempre più disperato a causa della situazione creatasi con Maria. Il ragazzo ha tutta l'intenzione di mettere un bel cerotto su questo brutto strappo e Irene ha trovato un modo per aiutarlo. La Cipriani ha infatti avuto un'idea geniale ed è certa che questo riavvicinerà i due innamorati. E pare proprio che abbia ragione. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della prossima settimana ci rivelano che la Puglisi e l'Amato faranno pace e tutti nel grande magazzino, si renderanno conto di quanta sintonia e passione ci sia tra loro. Tutto questo renderà Agnese e Giuseppe molto felici. Su una cosa i coniugi Amato sono sempre stati d'accordo: Maria è la ragazza giusta per Rocco!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Fiori d'arancio in arrivo per Maria e Rocco

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Rocco, felice di essersi finalmente riappacificato con Maria, non vorrà più perderla. E Giuseppe ne approfitterà per passare all'attacco. L'Amato spingerà il nipote a farsi avanti con la Puglisi e a chiedere al padre della ragazza la sua mano. Insomma pare che i nostri piccioncini siano destinati a sposarsi molto presto! Una bel finale di stagione per una coppia che ci ha appassionato sino dall'inizio. Noi speriamo che le trame della soap non ci riservino sorprese ma si sa ormai, a Il Paradiso delle Signore, nulla è certo e nulla è scontato!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.