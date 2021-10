Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tra Tina e Vittorio sarà amore? E Marta...

Anticipazioni TV

Una nuova love story all'orizzonte? E che cosa ne è dell'ex moglie del Conti?

Vittorio e Tina stanno per formare una nuova coppia? Forse. Marta, invece, sta per tornare oppure no al Paradiso? Non al momento.

Il Paradiso delle Signore: Tina e Sandro si sono lasciati

Tina Amato è tornata a casa, per la gioia della famiglia, ed in particolar modo della madre, Agnese. Tuttavia, la giovane donna è da sola, ossia non in compagnia del marito, Sandro; Tina, infatti, dopo qualche giorno è riuscita a trovare la forza di raccontare all'amica Gabriella che il suo matrimonio è finito da tempo. La cantante, così, mentre è ancora impegnata a ricucirsi le ferite, ha scelto di riprendere in mano la sua vita, anzitutto rimpatriando e rincasando. D'altra parte, l'Amato ha deciso persino di tornare a lavorare al Paradiso!

Il feeling tra Vittorio e Tina, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

La ragazza, sin dal primo giorno in cui ha rimesso piede nel grande magazzino, si è fatta notare, in primis dal direttore: Vittorio l'ha scelta come modella per la copertina del suo magazine. Tra i due, è innegabile, c'è feeling... e se ne è accorto, ad esempio, Roberto, il quale, oltre ad essere un collaboratore del Conti, è un suo caro amico. Il Landi ha addirittura detto a Vittorio che sembra che lui e Tina si mangino con gli occhi! Ma la loro sintonia in ambito lavorativo è destinata a restare tale, oppure a divenire amore?

Il Paradiso delle Signore: Le dichiarazioni di Alessandro Tersingi

Dopotutto, anticipazioni rivelano che, dopo aver detto addio alla moglie, Marta, questa sesta stagione sarà per il Conti quella della rinascita. Forse, la cantante lo aiuterà in questo processo di "guarigione". D'altro canto, l'attore che lo interpreta, Alessandro Tersigni, ha di recente dichiarato in un'intervista che l'Amato è una delle donne che potrebbero far perdere la testa a Vittorio, il quale si è ormai lasciato alle spalle la Guarnieri. Quest'ultima, in fondo, è a chilometri di distanza da lui: ha accettato di andare a lavorare nuovamente negli Stati Uniti...

Che cosa ne sarà di Marta, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Sono numerosi i fedelissimi della soap che non riescono a rassegnarsi al fatto che abbiano dovuto dire addio alla moglie del direttore, né che i coniugi si siano dovuti lasciare. Qualcuno, quindi, ancora si chiede: Marta farà mai ritorno al Paradiso? L'attrice che la interpreta, Gloria Radulescu, ha da poco risposto ad una domanda di un fan sul suo profilo Instagram con uno scatto di scena, accompagnato dalla didascalia:

Ricevo sempre tante domande. Un ritorno di Marta? Vi ringrazio per avermelo chiesto e dall'America è tutto.

La replica della Radulescu è piuttosto enigmatica: insomma, non smentisce, ma neanche conferma. Ciò che è certo, però, è che al momento la Guarnieri non animerà le vicende del grande magazzino. Chissà che cosa accadrà in futuro...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.