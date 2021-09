Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania riabbraccia suo padre... ma Ezio ha una brutta sorpresa per lei!

Anticipazioni TV

Novità (non tutte positive) in vista per la giovane Colombo!

Stefania sta per riabbracciare il padre, sta per scoprire che la madre biologica non è morta, e chi è... ma sta anche per affrontare la sorellastra, la spocchiosa Gemma!

Il Paradiso delle Signore: Arriva il padre di Stefania

Stefania è ancora una delle Veneri de Il Paradiso delle Signore. Tuttavia, mentre la sua vita lavorativa resta - almeno al momento - invariata, quella familiare sta per cambiare drasticamente, e sorprendentemente. La giovane, infatti, in questa sesta stagione della soap di Rai 1, riabbraccia finalmente suo padre, Ezio, il quale fa ritorno nel capoluogo lombardo proprio per stare con lei.

Gloria è la madre biologica di Stefania, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Quando l'uomo arriva a Milano, però, la capo-commessa del grande magazzino, Gloria, capisce che non può più continuare a nascondere chi sia davvero. La donna è la madre biologica della Colombo! Come reagirà quest'ultima nell'attimo in cui scoprirà che la persona che l'ha messa al mondo non è deceduta, come le è sempre stato fatto credere, ma le è rimasta vicina per diversi mesi, fingendo di essere qualcun altro?

Il Paradiso delle Signore: Stefania conosce la compagna del padre

Ezio, intanto, viene assunto da Umberto come direttore della ditta Palmieri. Sembra che le cose stiano prendendo la piega desiderata! L'uomo, infatti, ha un buona posizione, e sta recuperando il rapporto con la figlia. Nella speranza che Stefania ne sia contenta, il Colombo le presenta persino la sua nuova compagna, ossia Veronica Zanatta... inconsapevole che ne Il Paradiso delle Signore ci lavori l'ex moglie, la Moreau!

Stefania vs Gemma, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Oltre a dover affrontare la scioccante rivelazione sulla madre biologica, la Venere dovrà anche fare i conti con la sorellastra! Veronica non è da sola, bensì è in compagnia della figlia, Gemma. La ragazza in questione è tutt'altro che affabile: ben presto si mostrerà per ciò che è davvero, ossia una persona profondamente arrogante, ed interessata soltanto alla bella vita. Non a caso, Gemma metterà gli occhi sul nipote della contessa di Sant'Erasmo, Marco...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 settembre 2021.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.