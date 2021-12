Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania lascia il Paradiso e s'innamora di Marco? Ecco che cosa sappiamo...

Anticipazioni TV

All'orizzonte c'è un triangolo amoroso!

Nonostante la Colombo disprezzi il di Sant'Erasmo, e tenti pertanto di convincere la Zanatta a stargli alla larga, potrebbe finire anche lei con l'innamorarsi di lui!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania disprezza Marco!

Stefania ha dismesso gli abiti da Venere, ed ora, per volontà di Vittorio, il quale ha apprezzato le sue doti da giornalista, lavora in redazione... gomito a gomito con Marco. La giovane non sopporta il nipote della Contessa, avendo già avuto modo di constatare quanto sia disonesto, ed infatti non è entusiasta all'idea che siano colleghi. Tuttavia, la Colombo non è entusiasta neanche all'idea che il di Sant'Erasmo stia frequentando Gemma!

Gemma è innamorata di Marco, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

La figlia di Gloria ed Ezio ha provato a far riflettere la sorellastra, però è stato tutto inutile: la Zanatta ed il ragazzo in questione sono usciti insieme, e si sono persino baciati! La rossa, evidentemente, è innamorata... ma si può dire lo stesso di Marco? Quest'ultimo ha la fama di essere un donnaiolo, il quale, dopo aver raggiunto il suo scopo, scarica l'illusa di turno senza farsi troppi scrupoli. Questa volta sarà diverso, oppure no?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania e Marco stanno per innamorarsi?

D'altra parte, c'è chi ipotizza che stiamo per assistere alla formazione di un triangolo amoroso: incredibilmente, Stefania, come Gemma, potrebbe ben presto perdere la testa per il di Sant'Erasmo! Dopotutto, il Contessino, accorgendosi di non essere nelle grazie della redattrice, le ha simpaticamente fatto notare che loro due sarebbero "una bellissima coppia da film"... e la Colombo ha accennato ad un sorriso. Qualcosa in lei sembra stia cambiando. Che cosa prova, invece, Marco? E se anche lui si stesse invaghendo di Stefania, arrivando addirittura a preferirla all'attuale fiamma?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.