Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore si riaccenderà la passione tra Marta e Vittorio. Tra loro saranno finiti i problemi?

Fan della coppia Vittorio-Marta siete pronti a festeggiare? Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che in questa settimana, le cose tra il bel Conti e la sua amata consorte andranno finalmente per il meglio! Gli spoiler raccontano infatti che, dopo diversi tira e molla e nonostante la presenza costante di Dante, i coniugi Conti ritroveranno la passione. Un lieto fine da molti tanto atteso e che potrebbe finalmente mettere un punto alla crisi matrimoniale che ha sconvolto le trame della soap durante questo periodo. Purtroppo però a questo apparente idillio c'è da aggiungere un ma... e ora vi spieghiamo il perché:

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Dante non molla la presa su Marta

All'inizio di questa prima settimana di maggio, abbiamo visto Vittorio fuori di sé dalla rabbia. Il Conti ha scoperto Marta tra le braccia di Dante, in un bacio appassionato che ha messo a dura prova i nervi del direttore de Il Paradiso delle Signore. Il Romagnoli è ormai diventato una spina nel fianco e non intende farsi da parte. Il suo obiettivo è conquistare Marta e lo farà, costi quel che costi. Le Anticipazioni della soap ci rivelano però che la Guarnieri comincerà ad allontanarsi da lui, desiderosa di ricucire i rapporti con suo marito, che non ha mai smesso di amare. E Vittorio sarà del suo stesso avviso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio torna a lavorare con Marta

Dopo aver visto Marta e Dante baciarsi, Vittorio capisce di aver lasciato troppo spazio al suo nemico. Aver rifiutato di collaborare con la moglie alla progetto pubblicitario per lanciare il Paradiso oltreoceano, non è stata una mossa molto astuta. È per questo che torna sui suoi passi e decide di collaborare attivamente. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il ritrovarsi faccia a faccia e fianco a fianco con la bella Guarnieri, farà scoccare nuovamente la scintilla tra i due. Marta e Vittorio ritroveranno quindi quell'alchimia che manca da tempo. Ma le cose sono destinate a durare?

Marta e Vittorio pace fatta? Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Alla fine di questa settimana, Marta e Vittorio ritroveranno la passione. L'aver lavorato insieme farà scoccare nuovamente la scintilla e tutto farebbe pensare che i loro problemi siano finalmente finiti. Ma come ogni soap che si rispetti, le cose non si risolvono così, con un colpo di spugna. Dopo essersi ritrovati l'uno tra le braccia dell'altro, il Conti sentirà di non essere riuscito a mettere via – del tutto – il suo rancore. Aver visto la moglie baciare Dante è stato un colpo davvero duro da dimenticare e si convincerà che tra loro non tornerà mai tutto come prima. E di questo siamo convinti pure noi ma pensiamo anche che non sia necessariamente un male. Il loro rapporto potrebbe infatti evolvere in meglio!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 maggio 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.