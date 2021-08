Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Sesta Stagione: Tina torna a Milano, ma senza Sandro. È la fine del loro amore?

Anticipazioni TV

La cantante è pronta a rimpatriare e a rincasare... da sola!

L'Amato sta per tornare nel capoluogo lombardo, ma non c'è il Recalcati ad accompagnarla... i due si sono lasciati?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: La storia d'amore tra Tina e Sandro

Nella terza stagione de Il Paradiso delle Signore era nata una nuova coppia, quella formata da Tina Amato e Sandro Recalcati. Lui un discografico, già sposato con un'artista di successo, Nora Vitali, alias Lyda Stanton, lei una cantante emergente, la quale è riuscita ad ammaliarlo grazie al suo fascino e al suo talento. Nonostante Sandro avesse la fede al dito, ha deciso di assecondare quanto sentiva per Tina, anche perché la moglie, a Londra, lo aveva tradito con il suo migliore amico.

Nora ha cercato di ostacolare il loro amore, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Tuttavia, una volta saputo della love story, Nora, oltremodo indispettita, non accettando che il consorte potesse preferire un'altra a lei, ha tentato di separarlo dalla ragazza, tanto che non ha mai accettato di concedergli il divorzio. Ad un certo punto, però, la donna ha capito che era giunto il momento di farsi di parte; così, i due innamorati hanno potuto dare ufficialmente avvio alla loro relazione amorosa, e si sono persino trasferiti insieme a Londra, uscendo di scena.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tina torna a Milano... senza Sandro!

Stando agli ultimi rumor, però, l'Amato è pronta a rimpatriare, e a rincasare... senza il Recalcati. Infatti, mentre è previsto il ritorno di Neva Leoni, l'attrice che interpreta la cantante, sembra proprio che non sia previsto quello di Luca Capuano, l'attore che interpreta il produttore. Il perché di tale assenza resta ancora senza una risposta. Infatti, è possibile che Sandro sia stato trattenuto in Inghilterra per alcuni impegni lavorativi, oppure è possibile che, invece, la coppia abbia deciso di mettere la parola fine al loro amore... Non ci resta che aspettare di vedere le nuove puntate della sesta stagione della soap tutta italiana, che andranno in onda in autunno, per scoprire che cosa è accaduto ai due innamorati!

