Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Nuovi guai in arrivo per Agnese. Ecco che cosa sappiamo...

Anticipazioni TV

Non c'è pace per la sarta del grande magazzino milanese!

Lei lo ha cacciato di casa, lui se ne è andato... ma potrebbe tornare! Giuseppe, infatti, potrebbe essere stato ingannato e truffato. Come reagirebbe Agnese, se ciò accadesse per davvero?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il segreto di Giuseppe...

Dal momento in cui Giuseppe è tornato in Italia, non ha fatto che finire nei guai. L'uomo si è lasciato convincere da un amico, Girolamo, a dare avvio ad un commercio di vestiti falsi de Il Paradiso; in più, Agnese si è accorta di alcuni ammanchi dal loro libretto dei risparmi. La donna in questo modo è entrata a conoscenza di Petra, la persona con la quale l'Amato ha messo su una seconda famiglia in Germania. Il padre di Tina e Salvatore, sotto minaccia, inviava a Petra del denaro, per lei e per il loro bambino.

Giuseppe potrebbe non esserne andato per sempre, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Quando la sarta lo ha scoperto, ha chiesto a Giuseppe di essere sincero con i figli; al magazziniere, però, è mancato il coraggio, ed Agnese si è vista costretta a cacciarlo di casa. L'Amato, allora, ha lasciato nuovamente Milano ed è andato dalla sua seconda famiglia. Prima di partire, tuttavia, l'uomo ha giurato vendetta ad Armando, l'amante della moglie. Il fatto che i due abbiano un conto in sospeso, potrebbe suggerire che l'allontanamento di Giuseppe sia momentaneo... Persino l'attore che lo interpreta, Nicola Rignanese, in una recente intervista, ha dichiarato: "Mi piacerebbe tornare a Il Paradiso, a livello umano mi ha dato tanto e qui metto un punto. Starà a voi scoprirlo."

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Che cosa farebbe Agnese se Giuseppe tornasse da lei?

Inoltre, è possibile che ci sarà un colpo di scena. Rumor vogliono che il papà della cantante e del barista resti scioccato da una rivelazione: sia Girolamo che Petra lo hanno ingannato. L'amico e l'amante dell'Amato potrebbero essersi messi d'accordo per sfilargli i soldi. Anzitutto, quest'ultimo non ha mai conosciuto il figlio che ha avuto da Petra, bensì lo ha visto in foto. E se i due avessero soltanto fatto credere a Giuseppe di essere diventato padre per la terza volta? Nel caso in cui questa ipotesi risultasse fondata, il magazziniere potrebbe decidere di tornare dalla sua famiglia in Italia! Ma Agnese lo riaccoglierebbe a braccia aperte, oppure ormai ha scelto il Ferraris?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 29 novembre al 3 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.