Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Nicoletta Cattaneo, il possibile ritorno...

Anticipazioni TV

I tempi sono maturi, attendiamo ansiosi il ritorno della Cattaneo. Scopriamo in quale storyline andrà ad inserirsi.

I tempi sono maturi, in molti attendono il ritorni di Nicoletta Cattaneo, figlia di Luciano e Silvia e sorella dello sfortunato Federico. La ragazza ha lasciato Milano dopo una tormentata storia con Riccardo che rischiava di costarle il matrimonio con Cesare. E' stato questo il motivo del repentino abbandono della città e del trasferimento in Puglia. Ma vediamo in quale storyline potrebbe essere giustificato il rientro della bella attrice Federica Girardello...

Il Paradiso delle Signore: Nicoletta potrebbe tornare in occasione della difficile crisi matrimoniale dei Cattaneo...

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore attualmente in onda, stiamo assistendo all'allentamento tra Luciano e Silvia. Dopo la storia con Clelia, il ragioniere ha deciso di riprovare a ricostruire il rapporto con sua moglie, ma la tragedia toccata a Federico - un terribile incidente che ha ridotto il ragazzo sulla sedia a rotelle - ha reso vano ogni tentativo. Non è soltanto il dolore e l'inevitabile resa ad aver allontanato i due coniugi, ma qualcosa di molto più grave: Luciano ha scoperto che Federico non è suo figlio naturale, il vero padre sembra essere Umberto Guarnieri. Potrebbe inserirsi proprio i questo quadro il ritorno a casa della seconda figlia dei Cattaneo.

Il Paradiso delle Signore: Riccardo sarà messo alla prova dal ritorno della Cattaneo?

Ovviamente un'altra stoyline risentirebbe inevitabilmente del rientro nelle trame di Nicoletta, quella di Riccardo e Angela. Riccardo e Angela sono sempre più vicini, nonostante il Guarnieri sia fidanzato con Ludovica Brancia, è ormai chiaro infatti che il legame tra i due sia dettato dalla necessità di Riccardo di rimettere in piedi le finanze di famiglia dopo il fallimento della banca e la bancarotta dei Guarnieri. Sembra dunque che Riccardo provi sentimenti sinceri per Angela e solo di convenienza per la ricca Ludovica, ma come potrebbe il ritorno di Nicoletta cambiare le cose? Riccardo ha amato da impazzire la Cattaneo e rivederla rappresenterebbe una dura prova, uno spunto di riflessione per comprendere i reali sentimenti che prova per Angela...

