Il Paradiso delle Signore Anticipazioni mercoledì 4 settembre 2019: Marta in preda alla gelosia mentre Oscar...

Anticipazioni TV

Marta continua a essere gelosa di Lisa, che gironzola ancora intorno a Vittorio.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 4 settembre 2019, per smorzare la tensione con Clelia, Oscar le affida per l'intera giornata, Carletto, che conquista subito le Veneri e attira l'attenzione di Luciano. Intanto, al Paradiso, lo scambio fra Lisa e Conti sulla sorpresa da mettere nel grande uovo in occasione della promozione per la Pasqua, suscita la gelosia della giovane Guarnieri. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell' episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Oscar gioca sporco nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 settembre 2019

Oscar ha costretto Clelia a tornare a Milano e la Calligaris ha accettato il consiglio di Luciano di tornare a lavorare al Paradiso. Il Bacchini sta giocando sporco e ricatta la moglie con il piccolo Carlo, il loro figlioletto. Per smorzare la tensione, concede alla capo commessa un'intera giornata con il bambino, che ha ormai conquistato il cuore delle Veneri e di Luciano. Riuscirà il Cattaneo ad aiutare la sua amata anche ora che Oscar ha in pugno la situazione?

Il Paradiso delle Signore: Marta gelosa di Lisa e Vittorio

I sospetti continuano ad attanagliare Marta che non vede ancora di buon occhio il rapporto tra Lisa e Vittorio. In occasione della discussione tra il Conti e la Conterno sulla sorpresa da mettere nel grande uovo di Pasqua della promozione del Paradiso, la bella Guarnieri mostrerà di essere ancora gelosa dei due. Lisa intanto continua a fare il doppio gioco per Luca Spinelli, che la manovra come fosse un delicato burattino.

