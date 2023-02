Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matilde gelosa di Vittorio. C'è ancora speranza per il loro amore?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Vittorio si avvicinerà a un'altra donna e Matilde ne sarà tremendamente gelosa. La Frigerio deciderà di tornare tra le braccia del Conti? Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai1.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, Vittorio comincerà a consolarsi con un'altra donna. Al grande magazzino, arriverà infatti Diletta D'Ambrosio, una giornalista, vecchia conoscenza del Conti, che vorrà intervistarlo. Il direttore ne sarà entusiasta e si lascerà coinvolgere dalla bellezza della sua vecchia amica. Ma questo scatenerà la gelosia di Matilde. La Frigerio uscirà allo scoperto e tornerà sui suoi passi lasciando Tancredi?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde e Vittorio sempre più distanti

È ormai passato più di un mese da quando tra Matilde e Vittorio si è concluso tutto. Quella che sembrava essere una bella storia d'amore, è stata interrotta dall'arrivo a Milano di Tancredi Di Sant'Erasmo, marito di Matilde e deciso a riconquistarla. E in effetti il conte è riuscito a convincere la consorte a dargli una chance per recuperare, tanto che la Frigerio ha detto addio al Conti. Vittorio non ha per nulla gradito questa ennesima delusione d'amore e ha deciso di lasciare il Paradiso per non avere più nulla a che fare con la donna che ama. Attualmente il direttore occupa ancora il suo ufficio ma presto se ne andrà – momentaneamente, vi rassicuriamo – ma non prima di aver ricevuto una sorpresa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio stregato da Diletta D'Ambrosio

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, al grande magazzino arriverà una donna molto affascinante. Il suo nome sarà Diletta D'Ambrosio. La ragazza si presenterà come una giornalista desiderosa di fare un'intervista a Vittorio Conti, il direttore del Paradiso. Presto si scoprirà che Diletta è una vecchia conoscenza del Conti. I due hanno lavorato insieme in un'agenzia pubblicitaria. Vittorio sarà molto contento di incontrarla di nuovo e sarà molto attratto da lei. Comincerà quindi a uscirci regolarmente e a passare delle serate divertenti. Per lui sarà un vero toccasana e tra loro, ve lo riveliamo, scatterà la passione. Ma qualcuno non gradirà per nulla.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde gelosa di Vittorio e Diletta

Vittorio non si farà problemi a passare del tempo insieme a Diletta e sebbene il suo cuore ora sia impegnato con Matilde, il Conti comincerà a pensare che chiodo scacci chiodo. D'altronde la Frigerio ha scelto suo marito e con lui ha fatto parecchi viaggi di piacere. Insomma il Conti penserà che sia arrivato il momento di riprovare a essere felice e perché no, anche innamorato. Matilde però, scoperti gli incontri del suo direttore con la giornalista, non ne sarà per nulla contenta. Proverà infatti una gelosia cocente, che forse potrebbe cominciare a farle capire che la decisione di stare con Tancredi, non sia esattamente quella giusta. Inizierà quindi a fare marcia indietro e a far capire a Vittorio di voler ancora avere con lui una storia d'amore, sebbene segreta? Ma attenzione perché il Di Sant'Erasmo sarà sempre in agguato.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.