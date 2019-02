Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: le trame da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio 2019 su Rai1 alle 15.30.

Lunedì 4 febbraio 2019: Vittorio ha un'idea: vendita per corrispondenza

Dopo quanto è successo tra Antonio e Salvatore, il risveglio a casa Amato è duro, ma se Agnese è disperata, Tina costretta a sostituire Recalcati cerca un maestro altrettanto capace. Roberta spedisce alcuni prodotti dei magazzini alla famiglia, Vittorio stimolato dalla cosa ha un'idea: vendita per corrispondenza. E, mentre a villa Guarnieri Riccardo è tormentato dal pensiero di Nicoletta e logorato dal rapporto con il padre, la trappola organizzata da Luca e Andreina sembra funzionare, ed è chiaro quando Umberto invita la Mandelli a una cena romantica.

Martedì 5 febbraio 2019: Nicoletta non approva l'occasione data a Riccardo

Dopo l'incontro con Riccardo, Silvia prega Luciano di dare un'altra possibilità al ragazzo, ma Nicoletta vive come un tradimento l'occasione concessa dai genitori a Riccardo. Marta prega le Veneri di fare da modelle per il catalogo del Paradiso Market, anche se lei e Vittorio attendono l'ok di Umberto prima di avviare la vendita per corrispondenza, il Guarnieri all'appuntamento si fa trovare con Andreina. Nel frattempo Tina, in cerca di un nuovo maestro di canto, riceve una sorpresa.

Mercoledì 6 febbraio 2019: Marta pensa di assumere Riccardo

Le veneri sono ospiti a casa di Nicoletta e Federico per vedere il Festival di Sanremo, l'occasione permette al giovane Cattaneo di stare un po’ accanto a Roberta. Elena è alla ricerca di un lavoro e Salvatore tenta di nascosto di darle una mano. Marta propone di prendere Riccardo a lavorare al Paradiso, dopo il supporto offerto a Vittorio dal giovane nel chiudere una trattativa.

Giovedì 7 febbraio 2019: scambio al vetriolo tra Adelaide e Andreina

Al Paradiso si commentano le canzoni di Sanremo e, a riguardo, Vittorio ha già in serbo una sorpresa per le sue veneri. Elena chiede aiuto ad Antonio per riuscire ad ottenere l'impiego proposto da Anita, ma l’incontro tra i due porterà ad un aspro confronto. La scelta di fare entrare Riccardo negli affari del Paradiso mette in crisi la relazione di Marta e Vittorio, mentre la rivalità tra Adelaide e Andreina si trasforma in un faccia faccia al Circolo.

Venerdì 8 febbraio 2019: Federico confessa la verità al padre

Federico prende coraggio e racconta al padre la verità sul suo andamento universitario. Salvatore affronta a viso aperto il fratello mentre è al circolo, attirando l'attenzione di Ludovica, sempre più intrigata da Antonio. Al Paradiso, mentre clienti e dipendenti sono davanti a un televisore fatto allestire da Vittorio per assistere alla serata finale del Festival di Sanremo, dalla porta principale fa ingresso una bella sconosciuta.