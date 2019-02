Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: le trame da lunedì 25 febbraio a venerdì 1 marzo 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 25 febbraio a venerdì 1 marzo 2019 su Rai1 alle 15.30.

Lunedì 25 febbraio 2018: Lisa rischia di rovinare il servizio fotografico

Nicoletta, non accetta il consiglio della madre e rifiuta l’aiuto economico di Riccardo. Elena viene a sapere del bacio tra Antonio e Ludovica a San Valentino; Tina è convinta che il fratello si stia comportando così solo per ripicca. Gabriella è entusiasta all'idea di fare da modella per il Paradiso Market. Lisa le da indicazioni su come posare, ma rischia di rovinare il servizio fotografico.

Martedì 26 febbraio 2019: Marta propone a Vittorio un Jingle per il Paradiso Market

Superate le tensioni legate a Lisa, Marta propone a Vittorio un motivo musicale interpretato da Tina per promuovere il catalogo, il Conti accetta. Nicoletta prende l'iniziativa e invita Cesare a casa di Gabriella e Roberta, dove, oltre a Federico, è invitato anche Salvatore. La giovane Amato, intanto, coinvolge Recalcati nella composizione del nuovo Jingle del Paradiso Market, andando contro le disposizioni di Conti.

Mercoledì 27 febbraio 2019: Uno sconosciuto insulta Marta

Riccardo prega il padre di preservare la parte di patrimonio che gli spetta, stando attento ad Andreina. Luciano convince Vittorio a chiudere con Oscar, il quale non prende bene la fine della collaborazione. Marta è testimone di una duro confronto tra Lisa e uno sconosciuto che la insulta pesantemente.

Giovedì 28 febbraio 2019: violenta lite tra Riccardo e Umberto

Luca porta avanti la sua vendetta, mentre Clelia avvisa Luciano di voler abbandonare Milano. Villa Guarnieri, dopo la cena per ufficializzare il legame tra Umberto e Andreina, è teatro di una lite tra Riccardo e il padre. Luciano, innamoratissimo di Clelia, vorrebbe andare con lei a Milano, ma lei prova a convincerlo a restare accanto alla sua famiglia. Silvia, forte del sostegno di Oscar, decide di affrontare Clelia.

Venerdì 1 marzo 2019: Umberto chiede ad Andreina di trasferirsi a Villa Guarnieri

Il terribile passato di Lisa viene allo scoperto. Dopo aver chiarito ancora una volta alla sorella il suo affetto per Nicoletta, Riccardo decide di affrontare Cesare. Andreina prova a far ingelosire Umberto e il Guarnieri casca nella sua trappola, tanto che le chiede di trasferirsi a Villa Guarnieri. il piano di Luca Spinelli sta funzionando, di riflesso anche su Riccardo. Dopo l’umiliazione subita da Lisa, Vittorio fa una scelta importante all'insaputa di Marta.

Le riprese de Il Paradiso delle Signore si interromperanno a metà marzo, per i fan non ci sono buone notizie. Leggi: Il Paradiso delle Signore chiude i battenti