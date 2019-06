Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: le trame da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019 su Rai1 alle 15.30. Ricordiamo che si tratta di repliche.

Lunedì 24 giugno 2019: Vittorio e Marta fanno fatica a lavorare fianco a fianco dopo il bacio che si sono scambiati: il loro imbarazzo rischia di compromettere definitivamente la loro collaborazione. Umberto Guarnieri comincia a guardare con gelosia il rapporto tra Adelaide e Luca, ignorando quanto esso sia profondo. Bonanni, l'investigatore privato assunto da Umberto, riesce finalmente a introdursi all'interno della clinica svizzera ed è a un passo dallo scoprire il segreto di Luca. Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 giugno 2019

Martedì 25 giugno 2019: Vittorio nasconde e assiste Andreina, sempre latitante, mentre tutti al Paradiso si chiedono il perché della sua assenza. Paolo, l'amico di Federico, colpito dall'incredibile voce di Tina, le chiede di diventare la cantante della sua band. La ragazza, che vuole rimanere con i piedi per terra, rifiuta. Paolo però è più che mai deciso a convincerla e si esibisce in una performance che mette Tina con le spalle al muro. Anche Giorgio si fa avanti con Nicoletta, ma la ragazza è ancora provata dalla delusione subita con Riccardo e fatica a fidarsi. Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 giugno 2019

Mercoledì 26 giugno 2019: Marta si offre di aiutare ancora una volta Andreina, la quale nota con gelosia il rapporto di complicità che si è creato tra la ragazza e Vittorio. Luca Spinelli è raggiunto dall'amico Elio, l'unico che conosce la sua vera identità, per riferirgli una notizia spiacevole. Luca dimostra ancora una volta la sua intenzione a non farsi distrarre da alcuna emozione: ora per lui esiste solo la vendetta. Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 giugno 2019

Giovedì 27 giugno 2019: Antonio Amato si ritrova a pagare le conseguenze del suo colpo di testa, che potrebbe costargli la perdita di entrambi i lavori. Umberto chiede ad Adelaide di usare il suo ascendente per indagare sul passato di Luca Spinelli, ma teme che il giudizio della donna non sia obiettivo. Intanto Andreina organizza un piano di fuga all'insaputa di Vittorio.

Venerdì 28 giugno 2019: Luciano Cattaneo affronta il colloquio per diventare direttore di banca e Silvia Cattaneo già sogna una vita più agiata. Luciano in realtà è incerto se assecondare le ambizioni della moglie o la propria natura, e decide di confidare a Clelia i pensieri che lo tormentano. Riccardo Guarnieri inizia ad impegnarsi sul serio nell'equitazione, deciso a battere il suo rivale Giacomo Alessi vincendo una gara fondamentale per la conquista di un posto nella squadra olimpica.