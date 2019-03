Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: le trame da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2019

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2019 su Rai1 alle 15.30.

Lunedì 18 marzo 2019: Marta e Vittorio tentano di aiutare Riccardo

Al Paradiso si prospetta una giornata dura e piena di impegni. Marta e Vittorio, però, trovano il tempo per parlare con il dott. Tomei che ha in cura Riccardo alle prese con la disintossicazione. Nel frattempo, Federico si presta a dare una mano per la spedizione del "Paradiso Market", l’uscita del catalogo mette in crisi Gabriella, su cui è puntata tutta l'attenzione dei clienti.

Martedì 19 marzo 2019: Lisa informa Luca dell'insolita assenza di Conti

Riccardo, deciso a disintossicarsi, si è trasferito a casa di Vittorio, che per sostenere l'amico, dovrà stare per un po' lontano dal Paradiso. Mentre Vittorio cerca di dare una mano a Riccardo, Marta tiene nascosto alla famiglia il luogo in cui si trova il fratello. Nel frattempo Lisa cerca di scoprire il segreto di Vittorio e il motivo del suo inaspettato allontanamento dal Paradiso e ne parla con Luca. Tina è pronta ad un faccia a faccia con Sandro Recalcati, vuole sapere se prova dei sentimenti per lei.

Mercoledì 20 marzo 2019: Andreina riferisce a Luca della scomparsa di Riccardo

Dopo l'aggressione di Oscar all'uscita del grande magazzino, Clelia deve lasciare Milano, ma Luciano, che la sta aiutando a fuggire, la informa che non potrà portare con sé il piccolo Carlo. Nel frattempo, Andreina, dopo avere origliato una conversazione tra Adelaide e Umberto, riferisce a Luca della scomparsa di Riccardo, il quale inizia ad affrontare i sintomi feroci dell'astinenza.

Giovedì 21 marzo 2019: una misteriosa cliente giunge al Paradiso

Una nuova affascinante cliente de Il Paradiso prende in simpatia Tina. La Venere non sa di avere molto in comune con la donna. Antonio e Giovanni sono pronti ad investire su un nuovo progetto edilizio, ma la decisione è oggetto di qualche discussione.

Venerdì 22 marzo 2019: Clelia e Luciano cederanno alla passione?

Per Clelia è arrivato il momento di lasciare Milano, ma la donna non si rassegna all'idea di partire senza rivedere il suo Carletto e così il ragioniere si offre di accompagnarla al convitto per salutare il bambino. Silvia, intanto, dopo aver saputo da Oscar che Luciano e la capo-commessa non sono al lavoro, trova un indizio che la porta in una pensione fuori mano dove i due, nascosti, potrebbero finalmente cedere alla passione.